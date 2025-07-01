В "Дії" появится функция жалоб на госорганы: министры будут видеть каждое обращение

По словам Федорова, ответственные министры оперативно будут видеть эти отзывы, таким образом это будет способствовать повышению прозрачности. В частности, украинцы смогут оставлять голосовые или текстовые отзывы о работе госорганов

"В Дії вы можете голосом или текстом дать обратную связь по государственному органу и после этого этот государственный орган, министр который отвечает за этот государственный орган, в госборде увидит ваш отзыв", - заявил Федоров.

По его словам, это пример цифровой демократии, которая позволяет оперативно менять правила и повышать подотчетность власти.