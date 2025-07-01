В "Дії" появится функция жалоб на госорганы: министры будут видеть каждое обращение

В приложении "Дія" появится возможность оставлять голосовые и текстовые жалобы на работу государственных органов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Федорова, ответственные министры оперативно будут видеть эти отзывы, таким образом это будет способствовать повышению прозрачности. В частности, украинцы смогут оставлять голосовые или текстовые отзывы о работе госорганов
"В Дії вы можете голосом или текстом дать обратную связь по государственному органу и после этого этот государственный орган, министр который отвечает за этот государственный орган, в госборде увидит ваш отзыв", - заявил Федоров.
По его словам, это пример цифровой демократии, которая позволяет оперативно менять правила и повышать подотчетность власти.
Напомним, ранее стало известно, что в "Дію" добавят возможность получить выписку о несудимости с апостилем.
В приложении уже запустили бета-тестирование такой услуги.
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