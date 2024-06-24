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Первые пары уже поженились онлайн в "Дії", - Федоров

Украина, Понедельник 24 июня 2024 15:41
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Первые пары уже поженились онлайн в "Дії", - Федоров Фото: первые пары уже заключили брак через "Дію" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Первые пары уже прошли бракосочетание в приложении "Дія". По состоянию на сейчас на бета-тестирование данной функции записались уже более 5 тысяч влюбленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Брак по видеосвязи - это буквально и без преувеличений революция в сфере государственных услуг, и в эти выходные три пары расписались в "Дії". Бета-тест это всегда трепетно и ответственно, поэтому команда "Дії" провела в цифровом ГРАГСе выходные", - заявил министр.

Он рассказал, что первыми влюбленными, которые поженились, стали активист, военный, народный депутат Роман Лозинский и специалист по социальным и поведенческим коммуникациям, преподаватель УКУ Светлана Кисилева.

"Пара была вместе во время росписи, потому что, кроме любви друг к другу, имеет страсть к инновациям. Поэтому поженились в "Дії" первыми, как настоящие early adopters. Сначала мы думали, что ключевая аудитория услуги - пары на расстоянии, а Роман и Светлана придумали другое применение сервиса - объединили онлайн-церемонию и офлайн-свадьбу. Берите на заметку)", - отметил Федоров.

Министр пояснил, что всего на бета-тестирование уже записалось 2,5 тысячи пар, и отметил, что уже скоро сервис будет доступен для всех.

"Украина - первая страна в мире, где не надо будет ходить в ЗАГС, чтобы сказать любимому человеку "Да". Первая страна в мире, которая позволяет жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, расстояние измеряется городами или материками", - подчеркнул он.

Напомним, что в конце прошлого месяца в "Дії" запустили бета-тест брака по видеосвязи.

Подробнее о том, как уже сейчас подать заявление о регистрации брака через "Дію", - можно узнать в материале РБК-Украина.

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