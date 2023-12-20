В "Дії" открыли запись на бета-тестирование услуги е-Предприниматель

"Это как есть-Малышка, но для бизнеса. Представьте, скоро украинцам, чтобы открыть магазин, кафе или салон, не нужно будет собирать кипы документов и ехать на 8 утра в государственные учреждения. Раньше весь процесс занимал около полутора месяцев, но ведь бизнес должно концентрироваться на развитии, а не бюрократии", - пишет Федоров.

Он отметил, что сейчас тестировщики необходимы для того, чтобы посмотреть все процессы, удобно и корректно ли все работает.

Федоров рассказал, что функция е-предприниматель объединяет в себе 8 услуг. Воспользоваться ими смогут как украинцы, только собирающиеся начать новый бизнес, так и действительные предприниматели для развития или изменения направления деятельности.

Однако сейчас данная услуга доступна только владельцам кафе, салонов и торговых точек. Далее категории планируется расширить.

Записаться на бета-тестирование можно по этой ссылке.

Нововведения в "Дії"

Недавно "Дії" запустило новую услугу - в приложении можно отправлять копию студенческого за несколько кликов.

К тому же через портал можно подать заявления еще на четыре вида финансовой помощи для семей с детьми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.