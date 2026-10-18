Действия США похожи на попытку заставить Украину сдаться России, - Зеленский

"Я считаю, что были сделаны шаги, чтобы убедить Украину капитулировать", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что не утверждает, что партнеры ставят себе такую цель. "Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, что войну можно закончить быстрее за счет Украины. Но так это выглядит", - пояснил он.

Среди таких шагов Зеленский назвал умышленное ограничение Starlink и задержку поставок ракет в Patriot, за которые Украина заплатила.

По мнению президента, у Трампа действительно хорошие отношения с Путиным.

"Но одно здесь не работает: сейчас Трамп не может заставить Путина закончить войну", - сказал Зеленский.

Что дальше

Зеленский считает, что отношения могут наладиться после промежуточных выборов в США 3 ноября.

"Во время выборов политика очень агрессивна. Думаю, сейчас - агония, но после выборов жизнь будет продолжаться, и, верю, станет спокойнее", - объяснил он.

"Когда для Украины есть риски масштаба цунами, вмешиваться надо, пока это лишь легкий шторм. Думаю, на кону гораздо больше, чем соглашение по дизтопливу", - добавил президент.

Он также рассказал, что на этой неделе, скорее всего, снова встретится со спецпосланниками Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.