На порталі "Дія" з'явилася нова послуга для ФОПів
Фото: на порталі "Дія" з'явилася нова послуга для ФОПів (Віталій Носач, РБК-Україна)
На порталі "Дія" з'явилася нова послуга для ФОПів. Тепер підприємці можуть змінити ім'я власника і місце знаходження онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Facebook.
"Не потрібно йти в міську раду, ЦНАП або нотаріус, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву і знову чекати кілька діб, поки його оброблять", - написав міністр.
Нова послуга на порталі "Дія" виглядає наступним чином:
- кілька хвилин за заповнення заяви
- доба на розгляд
- оплата 190 гривень замість 250 гривень.
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