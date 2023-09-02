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В "Дії" на следующей неделе появятся новые услуги

Фото: в "Дії" на следующей неделе появятся новые услуги (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В "Дії" на следующей неделе появятся четыре новые услуги. Они будут предназначены для родителей и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра социальной политики Константин Кошеленко в эфире "Украинского радио".

По его словам, с понедельника, 4 сентября, в "Дії" станут доступны услуги:

  • помощь при усыновлении ребенка;
  • помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • помощь лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

"Сейчас в Украине, к сожалению, многие дети остаются без родителей. И такой комплекс услуг по усыновлению он актуален, и его актуальность растет", - сказал он.

Чиновник объяснил, что сейчас люди могут на портале "Дія" зарегистрироваться и получить консультацию по усыновлению. Затем нужно зарегистрироваться, чтобы стать кандидатом на усыновление. Таким образом упрощается один из наиболее бюрократических процессов.

Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что украинцы смогут оформлять субсидию в "Дії" уже в конце 2023 года.

Также вчера президент Владимир Зеленский анонсировал запуск приложения "Мрія" для детей и родителей.

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