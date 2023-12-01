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Е-удостоверение и прозрачность работы. Для госслужащих запустят сервис "Дія.Офіс"

Пятница 01 декабря 2023 18:25
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Е-удостоверение и прозрачность работы. Для госслужащих запустят сервис "Дія.Офіс" Фото: Е-удостоверение и прозрачность работы. Для госслужащих запустят сервис "Дія.Офіс" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров поддержал запуск для госслужащих "Дія.Офіс". Сервис поможет цифровизировать работу и сделать ее более прозрачной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Правительство поддержало запуск "Дія" для госслужащих - "Дія.Офіс". Это уникальная среда для работников органов исполнительной власти и Секретариата Кабмина. "Дія.Офис" поможет цифровизировать работу госслужащих и сделать ее более прозрачной", - пишет пресс-служба.

Какие услуги будет предоставлять "Дія.Офис" на первом этапе:

  • получение электронного удостоверения госслужащего;
  • возможность проводить опросы и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации;
  • возможность авторизоваться на корпоративных ресурсах с помощью "Дія.Підпис", что повысит безопасность доступа к важным документам или файлам;
  • возможность просматривать информацию о структуре госорганов и ответственных за направления.

"В будущем в "Дія.Офіс" будет информация по целям каждого министерства и правительства в целом. Также в планах запустить на основе приложения сервис, где будет оценка эффективности и КРІ для каждого госслужащего - так общество сможет оценить и эффективность его работы, и актуальность целей", - добавил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Минцифры разрабатывает возможность подавать через "Дія" заявления о возмещении убытков или потерь от агрессии РФ.

Тем временем в "Дія" усовершенствовали услугу замены водительских прав. Теперь заказать доставку удостоверения можно на любой удобный адрес.

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