"Дьявол кроется в деталях": источники Reuters о решении Трампа вооружить Украину

"Мы будем производить первоклассное оружие и отправлять его в НАТО", - заявил Трамп в Овальном кабинете 14 июля. Трамп добавил, что часть систем противоракетной обороны Patriot должна прибыть в Украину "в течение нескольких дней".

Дорогостоящие системы Patriot, пользующиеся большим спросом у союзников США, доказали свою эффективность в уничтожении российских баллистических ракет, нацеленных на города Украины.

По словам одного источника, знакомого с ситуацией, США также заявили о готовности в рамках предлагаемого соглашения с европейскими союзниками отправить дополнительное наступательное оружие, хотя Трамп заявил, что Украина должна воздержаться от ударов по Москве.

По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждений, план, который Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разработали в последние дни, был положительно воспринят Украиной и ее союзниками.

Лидеры в Киеве и других городах приветствуют существенную смену тональности Трампа, который до последних недель восторженно отзывался о Владимире Путине.

Но после этого заявления стало ясно, что Трамп представил лишь рамочный, а не конкретный план. Насколько существенной окажется поддержка для Украины, будет зависеть от предстоящих переговоров о том, кто и какое оборудование предоставит, сообщили 10 официальных лиц в США и Европе.

"Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях", - заявил посол одной из стран Северной Европы в Вашингтоне.

Главный вопрос заключается в том, кто и когда передаст батареи Patriot.

Системы Patriot

Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете Рютте упомянул шесть стран НАТО - Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, - которые готовы принять участие в схеме закупки оружия.

Высокопоставленные источники в посольствах двух этих стран в США сообщили агентству Reuters, что лично узнали о плане сразу после его объявления. Даже близкие союзники США, похоже, узнали о предложении в режиме реального времени.

"У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике", - заявил другой европейский посол.

Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, заявил, что Трамп нашел способ сбалансировать поддержку Украины с политическими реалиями Республиканской партии. По его словам, то, что европейские союзники будут гарантировать поставки оружия США, "полностью соответствует тому, что он (Трамп) говорил во время предвыборной кампании".

На протяжении всей кампании Трамп заявлял, что будет подталкивать европейские страны к увеличению расходов на оборону, что вызвало бурные аплодисменты у публики, выступающей за поддержку движения MAGA. "Вы должны платить", - сказал он. "Если они не будут платить, мы не будем защищать, понятно?"

Волкер заявил, что в конечном итоге Украина может получить от 12 до 13 батарей Patriot, однако на их полную поставку может уйти год.

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель НАТО заявил, что оборонный альянс будет координировать поставки оружия через механизм, известный как "Программа НАТО по оказанию помощи в обеспечении безопасности и обучению Украины", - миссию НАТО, расположенную в Германии, которая отвечает за координацию западной военной помощи Киеву.

"Несколько европейских стран уже пообещали поддержать эту инициативу, включая Германию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Канаду и Финляндию", - сообщил чиновник. "Детали пока обсуждаются".

"Мы готовы"

По словам двух официальных лиц США, резкое ужесточение риторики Трампа в отношении Москвы в последние недели произошло на фоне растущего убеждения в том, что Путин не ведет добросовестных переговоров.

"В определенный момент, как вы знаете, слова перестают быть словами. Должны быть действия. Должны быть результаты", - заявил Трамп во время встречи с Рютте.

Один из чиновников заявил, что Трамп осознал, что амбиции Путина выходят за рамки Крыма и четырех восточных регионов Украины, о чем Киев и его европейские союзники неоднократно публично заявляли.

Три российских источника, близких к Кремлю, заявили, что Путин не прекратит войну под давлением Запада и считает, что Россия, пережившая самые жесткие санкции, введенные Западом, способна преодолеть дальнейшие экономические трудности, включая угрозу Трампа ввести пошлины США против покупателей российской нефти.

Теперь, как заявили три официальных лица США, занимающихся вопросами вооружений, начинается настоящая работа.

В настоящее время американские чиновники ведут переговоры с союзниками по НАТО и оценивают, кто и какие грузы готов отправить в Украину. Европейские чиновники в целом отнеслись к этому с пониманием.

"Мы готовы участвовать", - заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен журналистам во вторник в Брюсселе перед встречей министров Евросоюза.

Один из чиновников назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами на отправку батареи Patriot в Киев, поскольку либо у них имеется несколько батарей, либо угрозы, с которыми они сталкиваются, относительно маловероятны.

Некоторые из них, в том числе Греция и Испания, ранее отклоняли призывы союзников передать часть своих систем Patriot Украине, утверждая, что они необходимы для защиты их собственных стран и НАТО в целом.

Попытка Трампа приписать себе роль за дополнительные поставки оружия в Украину вызвала некоторое напряжение в Европе.

"Если мы заплатим за это оружие, это наша поддержка", - заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, выступая после встречи в Брюсселе, добавив, что она приветствует решение Трампа.

"Так что это европейская поддержка, и мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине... Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, то на самом деле вы его не предоставляете, не так ли?"

Один из чиновников сообщил, что администрация Трампа изучает инвентарь НАТО, чтобы определить, что имеется в наличии. Следующая попытка - убедить союзников передать оборудование Украине в обмен на некую "торговлю", добавил чиновник.

По словам чиновника, сделка может включать в себя различные варианты, включая отказ от предстоящей приемки единицы военной техники по программе иностранных военных продаж или отправку боеприпасов в Украину в обмен на более раннюю дату пополнения запасов.

Трамп сообщил журналистам, что одна страна располагает 17 комплексами Patriot, некоторые из которых будут отправлены прямиком в Украину.

По словам официальных лиц США и Европы, эта цифра вызвала всеобщее замешательство среди европейских союзников и на Капитолийском холме, многие из которых не были проинформированы.

Ни у одного члена НАТО, кроме США, нет такого количества систем Patriot, заявили два источника, знакомых с вопросом, что вызвало предположения, что Трамп мог иметь в виду конкретные компоненты Patriot, такие как пусковые установки или ракеты.

Министр обороны Германии Борис Писториус, посетивший Пентагон в понедельник, заявил, что Германия обсудит с США отправку батарей Patriot в Украину в ближайшие дни или недели. Однако, по его словам, ни одна система Patriot не поступит в Киев в течение нескольких месяцев, что, вероятно, перенесет получение до окончания тактически важных летних месяцев.

Другой чиновник заявил, что Трамп напрямую участвует в переговорах, хотя пока переговоры идут "вяло".

"Пока что люди говорят: "Мы можем помочь", - сказал этот чиновник. "Что это значит, мы не знаем".