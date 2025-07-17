"Дія" научится отвечать на голосовые запросы: какие функции сервиса доступны

Федоров отметил, что вскоре Минцифры запустит бета-тестирование версии "Дії", где будет встроен искусственный интеллект. В первую очередь ИИ встроят в портал "Дія", что позволит пользователям управлять получением услуг с помощью голосовых запросов.

Например, добавил министр цифровизации, можно будет получить не только ответы на вопросы - как найти ближайший ЦПАУ, какие справки нужны для выезда за границу и тому подобное. ИИ-агент, которого планируют встроить в действия, сможет генерировать и отправлять документы по запросу пользователя.

"По сути, вы скажете: "А отправь мне, пожалуйста, мою справку о доходах за последние несколько лет". И тебе автоматически генерируется этот документ и отправляется", - пояснил он.

Кроме этого, благодаря ИИ-модели станет значительно проще получать услуги вроде "єВідновлення". Сейчас это сложная услуга в реализации, но с помощью ИИ процесс удастся значительно упростить, уверен Федоров.

"Вы заходите и говорите: "У меня попала ракета в дом, мне нужно получить услугу". Он сразу понимает, пишет "отправьте несколько фото", ведет вас по флоу. Вы отправляете фото, автоматом отправляется заявка в комиссию, генерируется заявка, то есть все происходит дальше автоматом", - пояснил он.

Федоров добавил, что это только первый шаг в цифровизации государства на основе ИИ. Вполне возможно, что по итогам интеграции и работы ИИ-модели в "Дію" искусственному интеллекту поручат генерацию нормативно-правовых актов для правительства.