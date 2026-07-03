ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Чудо-спасение в Венесуэле: мужчина выжил после 8 дней под 140 тоннами завалов

10:42 03.07.2026 Пт
2 мин
Спасатели шокированы его состоянием
aimg Юлия Капитонова
Чудо-спасение в Венесуэле: мужчина выжил после 8 дней под 140 тоннами завалов Фото: В Венесуэле спасли мужчину, который 8 дней был под завалами после землетрясений (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Спасатели смогли достать 44-летнего мужчину из-под завалов девятиэтажного здания в Венесуэле. Он провел там 8 дней провел после мощных землетрясений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

К этой сверхсложной операции были привлечены местные и международные спасательные команды.

Они объединили усилия, чтобы достать из-под 140 тонн завалов Эрнана Гиля - мужчина более 8 дней ждал спасения.

Чудо-спасение в Венесуэле: мужчина выжил после 8 дней под 140 тоннами завалов

Сейчас жизни Эрнана Гиля ничего не угрожает (Фото: Getty Images)

В момент землетрясения он находился на рабочем месте в небольшом бетонном сооружении в подземной части паркинга. Именно оно стало для него своеобразным укрытием и защитило от около 140 тонн бетонных обломков.

Во время спасательной операции специалисты несколько раз прокладывали специальные проходы к пострадавшему, однако часть из них обваливалась. Это создавало дополнительную угрозу как для самого мужчины, так и для спасателей.

Один из представителей Красного Креста рассказал, что Гиль отчаянно боролся за свою жизнь и никогда не падал духом:

"Он сам подбадривал нас, говорил продолжать работу. Он узнавал членов нашей команды и говорил: "Как хорошо, что вы вернулись и снова рядом со мной".

Больше всего спасателей шокировало то, что мужчина чудом избежал серьезных травм.

Землетрясения в Венесуэле

Как уже сообщало РБК-Украина, 24 июня часть страны всколыхнули сразу два землетрясения. Первый магнитудой 7,2, а второй - 7,5.

Местные власти заявили, что многие дома повреждены и разрушены. А в ООН сообщили, что общий ущерб стихийного бедствия достиг уже 6,7 млрд долларов.

Число погибших и пострадавших продолжает стремительно расти. Многих людей до сих пор не могут отыскать под завалами.

На фоне последних событий ВОЗ начала бить тревогу из-за потенциальных вспышек заболеваний. Дело в том, что перегруженные и поврежденные медучреждения Венесуэлы не успевают справляться с последствиями землетрясений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Венесуэла Спасатели
Новости
Судьба восьми человек до сих пор неизвестна после удара по Киеву
Судьба восьми человек до сих пор неизвестна после удара по Киеву
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса