Странный вброс. Данилов раскритиковал предложение чиновника НАТО сдать территории Украины

Предложение одного из чиновников НАТО для Украины сдать территории в обмен на членство в Альянсе является странным вбросом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.
По его словам, заявление руководителя аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиана Енссена является "довольно странным".
"(Енссен - ред.) заявил, что нам нужно рассматривать вопросы сдачи наших территорий в обмен на членство в НАТО. Странный такой вброс. Совершенно непонятно, для чего это сделано", - отметил Данилов.
Напомним, сегодня руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что он считает одним из "решений" для войны отказ Украины от своих территорий, чтобы получить в обмен членство в НАТО.
В Министерстве иностранных дел уже отреагировали на такое скандальное заявление. Там назвали его абсолютно неприемлемым.
В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает заявление Енссена попыткой сохранить мировой порядок и установить "плохой мир".
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