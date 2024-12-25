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Бутылки молока по 850 мл уйдут в прошлое: цену будут указывать за литр и килограмм

Украина, Среда 25 декабря 2024 15:36
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Бутылки молока по 850 мл уйдут в прошлое: цену будут указывать за литр и килограмм Фото: Цену продуктов в Украине будут указывать за килограммы и литры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который вводит в Украине европейские нормы продажи продуктов. Цена будет указываться килограмм, литр и метр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №12358.

Документ предусматривает имплементацию Директивы 98/6/ЕС Европейского парламента и Европейского Совета о защите прав потребителей при указании цен на товары, предлагаемые потребителям

Текст законопроекта на сайте Совета пока отсутствует.

Но Директива 98/6/ЕС от 16 февраля 1998 года содержит следующие нормы:

  • (a) цена продажи означает конечную цену за единицу продукта или за определенное количество продукта, включая НДС и другие налоги;
  • (b) цена за единицу означает конечную цену, включая НДС и другие налоги, за один килограмм, один литр, один метр, один квадратный метр или один кубический метр продукта или за другую единицу измерения, которая обычно широко используется в соответствующем государстве-члене при реализации конкретных продуктов;
  • (c) продукты, продаваемые насыпью/наливом, означают нефасованные продукты, которые отмеряют в присутствии потребителя.

Кроме того, один из авторов проекта, народный депутат Дмитрий Гурин, ранее сообщал, что законопроект будет определять условия продажи продуктов именно за один килограмм, литр, один метр, один квадратный метр или один кубический метр.

Стоит отметить, что некоторые торговые сети в Украине указывает цену за килограмм уже сейчас.

Напомним, Кабинет министров утвердил Порядок возврата (замены) непригодных и опасных пищевых продуктов. Их можно будет вернуть продавцу в течение срока от 1 до 14 дней.

Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией закона "О защите прав потребителей", то есть после отмены военного положения.

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