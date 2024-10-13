Диверсии и сбор информации. Военные РФ рассказали, как помогают ВСУ, - The Telegraph

Один из российских срочников, сотрудничающий с украинской стороной, рассказал британской газете в интервью, как в июле поджег окоп своего подразделения на левом берегу реки Днепр.

Тогда пламя перекинулось на блиндаж соседнего подразделения, и некоторые оккупанты погибли из-за огня, в тщетной попытке достать боеприпасы и оружие.

"Пока они пытались потушить пожар и сохранить запасы продовольствия и оружия, огонь распространился на большую площадь. Многие солдаты получили ожоги", - говорит солдат РФ, имя которого не называется из соображений безопасности.

Отмечается, что россиянин недавно был завербован украинским крымскотатарским движением сопротивления оккупации "Атеш".

"Я хорошо знал эту территорию, поскольку я был там в течение длительного времени. Я считаю, что выполнил свою работу хорошо, возможно, даже больше. Результаты превзошли наши ожидания", - сказал он британским журналистам.

Как говорилось в сообщении Атеш в их Telegram-канале, огонь сильно повредил окопы и блиндажи обеих частей, уничтожил несколько складов и большую часть запасов. Сообщается, что до 20 российских оккупантов получили сильные ожоги.

Теперь российский срочник, который помогал Украине, на новой должности - на передовой. Он рассказал The Telegraph, что сделает все возможное, чтобы продолжать свою работу против режима российского диктатора Владимира Путина.

В настоящее время движение "Атеш", которое было образовано в оккупированном Крыму летом 2022 года, имеет более 2000 бойцов сопротивления.

По словам спикера этой партизанской группы, они действуют на всех оккупированных территориях Украины и в самой России, проникая глубоко в российскую армию, и "мы постоянно растем"

Подпольщики сотрудничают с украинской разведкой и другими сопротивлениями, полагаясь на глубокие знания местных жителей о местности, и все чаще - на самих российских солдат.

Отмечается, что к движению присоединились "десятки россиян, втянутых в войну, в которой они не хотели участвовать".

"Почти с самого начала к нам присоединяются российские солдаты, которые помогают получать информацию как на передовой, так и в тылу в Крыму и России. Но сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества российских военных, которые пополняют наши ряды", - отметил спикер "Атеш" ".

Представитель партизанской группы добавил, что они "являются основным инструментом поддержки нашей борьбы, выполнения важных диверсионных и разведывательных задач".

По словам спикера "Атеш", на поле боя россияне предоставляют информацию о передвижении войск, поставках оружия и боеприпасов, расположении командиров и командных пунктов.

Кроме того, агенты на аэродромах докладывают о типе, количестве и состоянии самолетов, а также системах противовоздушной обороны, расписании полетов и складах горючего и боеприпасов.

Некоторые портят технику и оружие, устраивают диверсии и поджоги, чтобы повредить и разоблачить свои позиции.

В прошлом году в "Атеше" утверждали, что 4 тысячи российских солдат уже прошли онлайн-курс о том, как "выжить в войне", сломав собственную технику.

Другой российский военный, завербованный украинскими партизанами, работает на авиабазе РФ в нескольких сотнях километров от украинской границы, отслеживая перемещение самолетов и доставки оружия.

Агент описал аэродром как "один из крупнейших боеспособных аэродромов в России", и там размещены некоторые современные российские истребители, применяемые оккупантами для регулярных ракетных ударов по городам Украины.

"Здесь я выступаю глазами и ушами "Атеш"", - рассказал российский солдат в беседе с The Telegraph.

В прошлом месяце он передал информацию о передислокации истребителей-бомбардировщиков Су-34 на другие аэродромы в глубине территории России, которые, по его словам, впоследствии стали целями Сил обороны Украины.

Он надеется, что его разведданные помогут нанести "непоправимый урон путинским силам".

"Каждая информация, которой я делюсь, ускоряет конец этой несправедливой войны", - подчеркнул он.

В "Атеше" говорят, что очень удачной операцией с помощью российского солдата было уничтожение штаба Черноморского флота РФ в портовом оккупированном городе Севастополь.

Тогда, в сентябре 2023 года, по данным украинской стороны, в результате ракетного удара были уничтожены 32 российских офицера, а также адмирал флота.

Как отмечают в "Атеше", один из их агентов предоставил детали запланированной встречи руководства флота, которую ВСУ использовали для определения времени своего удара.

Третий агент рассказал The Telegraph, что живет в оккупированном Крыму и следит за прибытиями и отходами в порту "Кавказ", расположенном на стратегическом участке в Керченском проливе, отделяющем украинский полуостров от России.

Он присоединился к партизанской группе весной 2023 года, и "начал передавать информацию о времени, местонахождении, количестве транспортных средств, количестве топлива, а также номерах грузовиков, перевозящих горюче-смазочные материалы, и другую важную информацию".

Как пишет британская газета, 31 мая этого года он наблюдал плоды своего труда - мощный взрыв, когда украинские ракеты попали в паромную переправу и нефтебазу в порту.

Другой мощный удар был нанесен 22 августа - тогда утонул паром, перевозившим горючее и оружие в Крым, и после этой атаки вырос дефицит топлива на оккупированном полуострове.

"Я собственными глазами вижу эффективность моего сотрудничества с движением "Атеш". Я буду продолжать оказывать всю возможную помощь для достижения победы над российскими военными", - подчеркнул он.