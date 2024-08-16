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Диверсии на базах НАТО в Германии: тесты показали, что вода не была загрязнена

Пятница 16 августа 2024 18:34
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Диверсии на базах НАТО в Германии: тесты показали, что вода не была загрязнена Иллюстративные фото: на базах НАТО подозревают диверсии с отравлением воды (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Экспертиза показала, что вода на немецкой военной базе в Кельне не загрязнена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, результаты экспертизы свидетельствуют о том, что водопроводная вода на немецкой военной базе в Кельне не была загрязнена.

Что предшествовало

На этой неделе стало известно о нескольких случаях подозрения диверсии на немецких военных базах.

Первоначально, в ночь на 14 августа, на базе ВВС в кельнском районе Ван сработали датчики контроля воды. Это вызвало подозрения на вероятное отравление. По словам сотрудников базы, они заметили подозрительного человека в черной одежде, но ему удалось скрыться. В ограждении базы была обнаружена дыра, а несколько человек с базы позже пожаловались на проблемы со здоровьем.

Аналогичный случай произошел на военной базе НАТО в Гайленкирхене. Там неизвестный попал на запись видеокамер, он перелез через ограждение. Пробы воды, взятые на месте, не показали никаких отклонений, однако, следствие продолжается.

Сегодня стало известно, что в Германии в третий раз возникли подозрения о возможном биологическом или химическом загрязнении воды, поставляемой на базу Бундесвера. В этот раз в городе Мехерних.

Кельнская база ВВС Германии

Немецкая база в Кельне является важным логистическим узлом, в том числе и для поддержки Украины. Обычно украинские военные, завершившие учебу, вылетают из Кельна в Польшу.

После сообщений о диверсиях на базах в Бундестаге заявили, что подозревают Россию.

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