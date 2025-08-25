Диверсант получил 10 лет тюрьмы за поджог отделения "Укрпочты" и авто военного

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор по делу о диверсии и поджогах, которые произошли осенью 2024 года.

Мужчину признали виновным в диверсии, препятствовании работе Вооруженных Сил Украины и покушению на уничтожение имущества. Мотивы обвиняемого были корыстными, а действия направлены на ослабление государства в условиях военного положения.

Он получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за поджог почтового отделения "Укрпочты" и попытку уничтожения автомобиля, который принадлежал военнослужащему.

Что известно о диверсиях

По материалам дела, мужчина действовал вместе с неустановленным лицом, с которым контактировал через мессенджер Telegram.

Сообщник находился за границей и предлагал вознаграждение: 4 тысячи долларов за поджог отделения "Укрпочты" и 10 тысяч - за уничтожение военного автомобиля.

Первый поджог произошел ночью 1 ноября 2024 в отделении "Укрпочты" № 03143 на ул. Метрологической, 14-А.

Злоумышленник разбил окно, бросил внутрь бутылку с бензином и поджег помещение. Пожар повредил имущество, работа отделения была приостановлена. Ущерб оценили почти в 300 тысяч гривен. Это отделение имело стратегическое значение для нацбезопасности - в частности, для рассылки мобилизационных повесток.

Второе преступление произошло 6 декабря 2024 на ул. Демиивской, 53. Диверсант поджег автомобиль Jeep Grand Cherokee, который принадлежал военнослужащему ВСУ и использовался для оборонных задач. Машину удалось спасти от полного уничтожения, но ущерб составил более 118 тысяч гривен.

Оба поджога мужчина снимал на видео и отправлял заказчику в качестве доказательства.

Диверсанта задержали 7 декабря сотрудники СБУ. Во время допроса он признал вину, раскаялся и дал показания по поводу сообщника.