Детские железные дороги открывают сезон в Украине: где можно покататься уже в эти выходные

В Украине начинается сезон детских железных дорог. В некоторых городах проехаться поездом юных железнодорожников можно уже в эти выходные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В УЗ рассказали, что летняя производственная практика для юных железнодорожников в Днепре стартует в субботу, 3 мая.
Уточняется, что к работе будет привлечено 600 воспитанников.
"Детские железные дороги - это не только важный инструмент профориентационной работы и внешкольного обучения, но и популярное место семейного досуга для горожан", - напомнили украинцам.
График движения поездов на детской железной дороге в городе Днепр будет таким:
В первый рейс на Ровенской детской железной дороге поезда отправятся в воскресенье, 4 мая.
Там практику будут проходить 356 юных железнодорожников.
В УЗ рассказали также, что к началу нового сезона на детских железных дорогах:
График движения поездов на детской железной дороге в городе Ровно будет таким:
Согласно информации "Укрзализныци", движение поездов на Львовской детской железной дороге планируют начать в субботу, 10 мая.
О графике движения в течение летнего сезона пока не сообщается.
Украинцам сообщили также, что обучение юных железнодорожников из Харькова и Запорожья - на фоне ситуации с безопасностью - проводится в онлайн-режиме.
Уточняется, что они будут иметь возможность приобретать практические навыки во время посещения коллег из других городов.
Согласно информации, предоставленной РБК-Украина оператором горячей линии "Укрзализныци", сезон работы Киевской детской железной дороги уже начался.
По состоянию на сейчас она работает в течение выходных дней:
Однако перед тем, как планировать поездку, гражданам советуют позвонить по телефонам: 044 458 48 34 или 044 452 20 22 (для уточнения информации).
Это связано с тем, что график работы детской железной дороги в Киеве может быть изменен, учитывая ситуацию с безопасностью. Например, если раздается воздушная тревога, она может быть закрыта.
В завершение оператор горячей линии УЗ отметила, что график курсирования поездов и работы детской железной дороги в столице на полный летний период находится сейчас на этапе досогласования.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд до популярного курорта (когда и куда именно можно им доехать).
Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.