Детские железные дороги открывают сезон в Украине: где можно покататься уже в эти выходные

Запуск детской железной дороги в Днепре

В УЗ рассказали, что летняя производственная практика для юных железнодорожников в Днепре стартует в субботу, 3 мая.

Уточняется, что к работе будет привлечено 600 воспитанников.

"Детские железные дороги - это не только важный инструмент профориентационной работы и внешкольного обучения, но и популярное место семейного досуга для горожан", - напомнили украинцам.

График движения поездов на детской железной дороге в городе Днепр будет таким:

май, сентябрь, октябрь (в выходные дни) - с 10:00 до 18:00;

июнь, июль, август (в четверг и пятницу) - с 12:00 до 18:00;

июнь, июль, август (в субботу и воскресенье) - с 10:00 до 18:00;

1 ноября (суббота) и 2 ноября (воскресенье) - с 10:00 до 18:00.

График работы детской железной дороги в Ровно

В первый рейс на Ровенской детской железной дороге поезда отправятся в воскресенье, 4 мая.

Там практику будут проходить 356 юных железнодорожников.

В УЗ рассказали также, что к началу нового сезона на детских железных дорогах:

были проведены ремонтные работы на станциях и в производственных помещениях;

была обновлена покраска подвижного состава;

были выполнены профилактические осмотры узлов и агрегатов локомотивов.

График движения поездов на детской железной дороге в городе Ровно будет таким:

май, сентябрь, октябрь (в субботу и воскресенье) - с 10:00 до 17:30;

июнь, июль, август (в четверг и пятницу) - с 11:00 до 15:30;

июнь, июль, август (в субботу и воскресенье) - с 10:00 до 17:30.

Когда заработает детская железная дорога во Львове

Согласно информации "Укрзализныци", движение поездов на Львовской детской железной дороге планируют начать в субботу, 10 мая.

О графике движения в течение летнего сезона пока не сообщается.

Как будут проходить практику дети из Харькова и Запорожья

Украинцам сообщили также, что обучение юных железнодорожников из Харькова и Запорожья - на фоне ситуации с безопасностью - проводится в онлайн-режиме.

Уточняется, что они будут иметь возможность приобретать практические навыки во время посещения коллег из других городов.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что известно о работе детской железной дороги в Киеве

Согласно информации, предоставленной РБК-Украина оператором горячей линии "Укрзализныци", сезон работы Киевской детской железной дороги уже начался.

По состоянию на сейчас она работает в течение выходных дней:

в субботу - с 10:20 до 18:50;

в воскресенье - с 10:20 до 18:50.

Однако перед тем, как планировать поездку, гражданам советуют позвонить по телефонам: 044 458 48 34 или 044 452 20 22 (для уточнения информации).

Это связано с тем, что график работы детской железной дороги в Киеве может быть изменен, учитывая ситуацию с безопасностью. Например, если раздается воздушная тревога, она может быть закрыта.

В завершение оператор горячей линии УЗ отметила, что график курсирования поездов и работы детской железной дороги в столице на полный летний период находится сейчас на этапе досогласования.