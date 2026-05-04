Детские выплаты в "Дії" и одна карта для всех начислений: какие изменения готовит правительство

В Украине готовят изменения в системе "детских" выплат. Правительство планирует упростить их оформление, объединить в одну карточку и пересмотреть правила использования средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Главное:
Сейчас государство завершает работу над цифровизацией выплат. В перспективе все виды помощи для семей с детьми можно будет оформить через "Дію" и получать на одну банковскую карточку.
Кроме этого, правительство готовит решение об изменении сроков использования средств. Это может повлиять на то, как долго семьи смогут пользоваться начисленной помощью.
В то же время уже с марта украинцы могут открывать специальный счет в "Ощадбанке" для получения таких выплат.
Обновленная система поддержки семей с детьми действует с 2026 года. По состоянию на сейчас ею уже воспользовались почти 170 тысяч семей.
Помощь предоставляется на разных этапах.
Полученные выплаты можно направить на оплату ухода за ребенком, образовательных услуг или необходимых товаров и сервисов для детей.
Запланированные изменения должны сделать систему выплат более удобной и понятной. Ожидается, что объединение помощи в одну карточку и перевод услуг в цифровой формат упростит доступ к поддержке и уменьшит бюрократию.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцам задерживают выплаты помощи при рождении ребенка. В правительстве заявляют, что это произошло из-за технической ошибки. Заявки за январь-февраль уже обработали, средства передали в банк и в ближайшее время их должны зачислить.
