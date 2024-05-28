Каникулы близко. 7 лучших летних лагерей, где детям можно отдохнуть безопасно и недорого

Как выбрать летний лагерь для детей и подростков во время войны, да еще и не за все деньги мира - актуальный и важный для многих родителей вопрос.

РБК-Украина исследовало предложения разных летних лагерей и рассказывает о ряде лучших и наиболее доступных из них.

TutorCamp в Трускавце

Этот англоязычный летний лагерь для детей от 10 до 16 лет расположен в частной усадьбе в городе Трускавец Дрогобычского района Львовской области.

Каждый, кто выберет такой вариант отдыха, не только "прокачает" иностранный язык, но и получит прекрасную возможность оздоровиться (даже пройти профилактический курс лечебной минеральной воды "Нафтуся" по назначению врача).

Месторасположение TutorCamp (скриншот: google.com/maps)

В TutorCamp взаимодействие детей, преподавателей и волонтеров (носителей языка) происходит по принципам взаимоуважения, доброжелательности и справедливости. Там дети учатся формировать, формулировать, доносить и аргументировать свое мнение, отстаивать или менять его. И все это - на английском языке.

Стоимость отдыха стартует от 9 000 грн за человека и зависит от дат заезда и возраста ребенка.

При этом отбор желающих происходит на основе задания и собеседования, ведь для пребывания в лагере необходимы по крайней мере начальный уровень английского и желание ребенка приобретать новый опыт и знания.

Отдых в TutorCamp (фото: tutorcamps.com)

"Кремениця"

Этот летний лагерь - для детей от 8 до 17 лет, а также для лиц 18 лет и старше. Он оборудован на туристической базе отдыха "Кремениця", расположенной в городе Вижница Черновицкой области на берегу горной реки Черемош (некоторые даже называют это место "Воротами Карпат").

Месторасположение лагеря "Кремениця" (скриншот: google.com/maps)

Концепция лагеря сочетает в себе эффективное обучение, интеллектуальное развитие, активный отдых и оздоровление. Там дети смогут посещать вечерние костры, вдоволь накупаться в бассейне, приобщиться к походам в лес и даже попробовать сплав (рафтинг) по настоящей горной реке.

Стоимость отдыха стартует от 10 400 грн за человека и зависит от дат заезда и возраста ребенка (подростка).

Лагерь "Кремениця" (фото: kremenytsya.com)

ART CAMP. BAKOTA

Этот семидневный творческий летний лагерь для детей от 8 до 15 лет расположен в с. Колодиевка на границе Хмельницкой и Черновицкой областей (в 35 км от Каменец-Подольского).

Он был оборудован на базе парк-отеля "Теремки" (на территории Национального природного парка Подольские Товтры), где растительный и животный мир, остатки монастырей на скалистых берегах Днестра, а также археологические памятники находятся под бережной охраной.

Месторасположение ART CAMP. BAKOTA (скриншот: google.com/maps)

В программу лагерной смены входят различные квесты, спортивно-развлекательные мероприятия, отдых на пляже или у бассейна, интересные мастер-классы, интеллектуальные игры, дискотеки, экскурсии и даже прогулка на теплоходе по Днестру.

Интересно, что климатические условия Бакотского залива, согласно данным метеорологов, по своим показателям равны микроклимату крымской Ялты.

Стоимость отдыха стартует от 10 850 грн за человека и зависит от дат заезда.

ART CAMP. BAKOTA предлагает незабываемый отдых на природе (скриншот: art-camp-bakota1.webnode.com.ua)

"Трахтемирівська січ"

Этот летний лагерь на природе для детей от 10 до 17 лет позволит пожить в палатках в сердце Приднепровья - селе Трахтемиров Черкасского района Черкасской области, подчиненном Бобрицкой сельской общине.

Это бывший город - столица гетманов и бывшая казацкая резиденция, возле которой ныне расположен региональный ландшафтный парк "Трахтемирів".

Месторасположение лагеря "Трахтемирівська січ" (скриншот: google.com/maps)

Смельчакам, которые рискнут приобщиться к "дикому" отдыху в палатках, обещают невероятные приключения, закаляющие дух и тело - пешие путешествия, интересные рассказы об истории казацкого края, стрельбу из лука и винтовок, ориентировку на местности, разведение костра и даже обучение по приготовлению борща.

Стоимость отдыха составляет 11 900 грн за человека (действует программа лояльности).

Программа лагеря (скриншот: sich-org.com)

"Вандер"

Этот семидневный детско-юношеский летний лагерь для лиц от 7 до 17 лет расположен в пгт. Ворохта Ивано-Франковской области у реки Прут.

Месторасположение лагеря "Вандер" (скриншот: google.com/maps)

Там дети будут жить в комфортной гостинице, вкусно кушать и иметь множество интересных развлечений - походы, игры, купание в бассейне, вечера у костра и т.д.

Стоимость отдыха стартует от 11 200 грн за человека и зависит от дат заезда.

Программа лагеря "Вандер" (скриншот: tabirwander.com)

"Білі вовки"

Этот шестидневный летний лагерь "выживания" для ребят и девушек от 12 до 16 лет - палаточный лагерь с полевой кухней и четким расписанием дня.

Локации лагеря расположены в живописных Карпатах - в национальном парке "Сколівські Бескиди" на притоках реки Опир во Львовской области.

Месторасположение лагеря "Білі вовки" (скриншот: google.com/maps)

Для того чтобы приобщиться к такому "дикому" отдыху, не требуются предыдущий опыт или специфические навыки - только желание и психологическая готовность ребенка к активному времяпрепровождению на природе.

Стоимость такой путевки - 11 500 грн за человека.

"Білі вовки" - школа выживания (скриншот: youtube.com/@bilivovki580)

OXYCAMP Карпаты

Этот семидневный летний лагерь для детей от 8 до 16 лет расположен на базе отдыха MONTANA в с. Нижняя Рожанка Славской ОТГ Львовской области.

Месторасположение OXYCAMP (скриншот: google.com/maps)

В OXYCAMP работают волонтеры из Украины, Польши, Германии, Великобритании, США и других стран. Для каждого нового сезона разрабатывается уникальная программа, которая учитывает новейшие тренды и интересы детей.

При этом стоимость отдыха стартует от 12 000 грн за человека и зависит от дат заезда.

Что интересного есть в лагере (скриншот: oxycamp.org)