Детская игра обернулась трагедией: на Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседку

Неосторожное обращение с охотничьим ружьем привело к трагедии на Бориспольщине. Там полиция расследует обстоятельства гибели 6-летней девочки.

Трагедия произошла 23 августа на Бориспольщине.

Около 16:00 в милицию Киевской области поступило сообщение о том, что в доме было найдено 6-летнюю девочку без сознания с ранением руки.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Предварительное расследование установило, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой находился в доме, где проживает. Во время игры детей в руки мальчика попало охотничье ружье, которое принадлежит его отцу. Мальчик ненароком произвел выстрел в сторону девочки. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По факту трагедии следователи Бориспольского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В отношении отца ребенка начаты отдельные производства по ст. 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и ст. 264 УКУ (небрежное хранение огнестрельного оружия). Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии и причин, по которым произошла смертельная стрельба.