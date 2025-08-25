Детская игра обернулась трагедией: на Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседку
Неосторожное обращение с охотничьим ружьем привело к трагедии на Бориспольщине. Там полиция расследует обстоятельства гибели 6-летней девочки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление национальной полиции в Киевской области.
Трагедия произошла 23 августа на Бориспольщине.
Около 16:00 в милицию Киевской области поступило сообщение о том, что в доме было найдено 6-летнюю девочку без сознания с ранением руки.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.
Предварительное расследование установило, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой находился в доме, где проживает. Во время игры детей в руки мальчика попало охотничье ружье, которое принадлежит его отцу. Мальчик ненароком произвел выстрел в сторону девочки. От полученных травм ребенок скончался на месте.
По факту трагедии следователи Бориспольского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
В отношении отца ребенка начаты отдельные производства по ст. 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и ст. 264 УКУ (небрежное хранение огнестрельного оружия). Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии и причин, по которым произошла смертельная стрельба.
