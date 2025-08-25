ua en ru
Детская игра обернулась трагедией: на Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседку

Киевская область, Понедельник 25 августа 2025 01:46
Детская игра обернулась трагедией: на Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседку Иллюстративное фото: работники Национальной полиции (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Неосторожное обращение с охотничьим ружьем привело к трагедии на Бориспольщине. Там полиция расследует обстоятельства гибели 6-летней девочки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление национальной полиции в Киевской области.

Трагедия произошла 23 августа на Бориспольщине.

Около 16:00 в милицию Киевской области поступило сообщение о том, что в доме было найдено 6-летнюю девочку без сознания с ранением руки.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Предварительное расследование установило, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой находился в доме, где проживает. Во время игры детей в руки мальчика попало охотничье ружье, которое принадлежит его отцу. Мальчик ненароком произвел выстрел в сторону девочки. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По факту трагедии следователи Бориспольского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В отношении отца ребенка начаты отдельные производства по ст. 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и ст. 264 УКУ (небрежное хранение огнестрельного оружия). Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Детская игра обернулась трагедией: на Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседкуПравоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии и причин, по которым произошла смертельная стрельба.

Напомним, 24 августа в Криворожском районе мужчина напал с ножом на местных жителей и спасателей, после чего поджег поле. Во время задержания он оказал сопротивление и напал даже на собственного отца. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб.

