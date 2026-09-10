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В детсадах Киева открыли первые группы для детей от 6 месяцев: где они работают

17:45 10.09.2026 Чт
2 мин
Этот пилотный проект должен помочь родителям, которые хотят как можно раньше выйти из декретного отпуска
aimg Василина Копытко
В Киеве запустили пилотный проект (фото: Getty Images)

В Киеве заработали первые группы в детских садах для детей от 6 месяцев. Пилотный проект включает 9 групп в пяти районах столицы и должен помочь родителям раньше вернуться к работе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.

Где открыли группы

Пилотные группы работают в детсадах пяти районов Киева:

  • Голосеевского;
  • Деснянского;
  • Днепровского;
  • Соломенского;
  • Шевченковского.

По словам Мондриевского, город адаптирует сеть дошкольного образования к демографическим изменениям, ведь из-за войны количество детей уменьшается, а в отдельных садах есть свободные места.

"В то же время война влияет и на рынок труда, где есть потребность в дополнительном ресурсе. Поэтому создание групп для детей раннего возраста - это решение и для родителей, желающих как можно раньше выйти из декретного отпуска, и для работодателей, ищущих работников", - отметил Валентин Мондриевский.

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Какие условия для самых маленьких детей

Группы открывают только в заведениях, где есть необходимые условия для пребывания младенцев. В частности, учитывают наличие укрытия и достаточное количество работников.

В КГГА объяснили, что во время воздушной тревоги каждого ребенка, который еще не может самостоятельно ходить, будет переносить в укрытие отдельный взрослый. Именно поэтому требования безопасности стали одним из главных условий участия садов в пилотном проекте.

Детские сады в Киеве

В Киеве работают 525 садиков, которые посещают более 62 тысяч детей. Записать ребенка в дошкольное заведение можно онлайн - набор осуществляется автоматически через систему "СЭЗ ЗДО".

Первоначально засчитываются дети, зарегистрированные в Киеве и выбравшие сад, закрепленный за территорией их регистрации. Дошкольные учреждения бесплатные, но родители должны оплачивать питание детей.

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