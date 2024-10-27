Ребенок не один: какие семьи в Украине могут получить новые выплаты и какая сумма
В Украине в этом году была введена новая денежная помощь для детей. Выплаты могут получить только определенные категории семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
С апреля в Украине действует программа "Ребенок не один". В рамках программы оказывают финансовую поддержку семьям, которые принимают ребенка на временное устройство до того, как он приобретет статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Чтобы получить помощь, нужно подать заявление в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительные органы территориальных общин.
Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей:
- умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);
- находится во временной оккупации, окружении;
- находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признанный таковым;
- находится в плену государства-агрессора;
- лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором.
Также выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.
Размер выплаты равен:
- 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка (для детей до 6 лет - 2 563 гривен, то есть размер выплат 6 407,5 гривен; 3,5 прожиточного минимума - 8 970,5 гривен);
- 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка с инвалидностью (для детей от 6 до 18 лет - 3 196 гривен, то есть размер выплат - 7 990 гривен; 3,5 прожиточного минимума - 11 186 гривен).
Напомним, ранее мы рассказывали, какие первые документы следует оформить ребенку и как это сделать.
Также РБК-Украина объясняло, кто имеет право получить статус "ребенок войны" и что для этого нужно.
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