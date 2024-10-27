Ребенок не один: какие семьи в Украине могут получить новые выплаты и какая сумма

В Украине в этом году была введена новая денежная помощь для детей. Выплаты могут получить только определенные категории семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

С апреля в Украине действует программа "Ребенок не один". В рамках программы оказывают финансовую поддержку семьям, которые принимают ребенка на временное устройство до того, как он приобретет статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Чтобы получить помощь, нужно подать заявление в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительные органы территориальных общин.

Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей:

умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);

находится во временной оккупации, окружении;

находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признанный таковым;

находится в плену государства-агрессора;

лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором.

Также выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

Размер выплаты равен: