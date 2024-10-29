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Дети уже сообщают о буллинге через новый онлайн-сервис МОН: как он работает

Вторник 29 октября 2024 17:26
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Дети уже сообщают о буллинге через новый онлайн-сервис МОН: как он работает Фото: буллинг (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Новый сервис для онлайн-жалоб о буллинге предоставляет детям и подросткам возможность обратиться за помощью анонимно, сообщить учебное заведение и полицию, а также получить психологическую поддержку. Сервис уже активно используются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

По данным министерства, уже 52 ребенка воспользовались сервисом для сообщения о случаях буллинга.

Как работает система онлайн жалоб?

  • Анонимное заявление:

При анонимной жалобе школа созывает комиссию, которая рассматривает случай и разрабатывает меры по профилактике буллинга (например, воспитательные часы или занятия со школьным психологом).

Но следует отметить, что в таком случае комиссия не приглашает на заседание потерпевшего и вероятных обидчиков.

В МОН обратили внимание, что руководитель учебного заведения имеет ограниченные возможности для поддержки и помощи, если в анонимном заявлении не указаны участники буллинга, класс или школа.

  • Заявка с контактными данными:

Если ребенок указывает свои личные данные, жалоба направляется руководителю школы и полиции.

После этого школа создает комиссию, на которую могут пригласить жертву, обидчиков и, при необходимости, родителей. Это позволяет более подробно рассмотреть инцидент и найти пути для его разрешения.

Отмечается, что если ситуация требует более серьезных действий, к делу привлекаются правоохранительные органы, рассматривающие ситуацию в соответствии с законодательством Украины.

Как сообщить о буллинге?

В МОН предоставили четкую инструкцию, которую следует придерживаться, чтобы сообщить о случаях издевательства или травли:

  1. Сначала нужно зайти на сайт АИКОМ и нажать "Сообщить о буллинге".
  2. Далее необходимо зарегистрируйтесь или войти в уже созданный аккаунт.
  3. После этого заполняется краткая анкета. Заявление можно подавать анонимно или указать свои данные.
  4. После нажатия на кнопку "Продолжить" будет подтверждено заявление.

Также на сайте можно ознакомиться с рекомендациями о том, как реагировать на буллинг.

В министерстве добавили, что обратившиеся через сервис дети также могут получить психологическую помощь через чат-бот.

Кроме того, можно обратиться на детскую горячую линию по номеру 116 111 или 0 800 500 225 (с 12:00 до 16:00), а также на горячую линию по буллингу по номеру 116 000.

Раньше мы рассказывали о том, кого и какие штрафы могут наказать за буллинг детей в школе.

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