RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Дети войны". В Украине запустили Telegram-канал с данными о пострадавших несовершеннолетних

Фото: в Украине запустили Telegram-канал с данными о пострадавших несовершеннолетних (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине появился Telegram-канал государственного портала "Дети войны" с данными о пострадавших, пропавших и депортированных несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Отметим, что "Дети войны" - это онлайн-платформа с обобщенными данными о количестве детей, которые пострадали в результате российской агрессии против Украины. На портале также постоянно обновляют количественные показатели в отношении детей, которых удалось разыскать и вернуть домой.

Статистические данные на портал предоставляют:

  • Национальная полиция - о пропавших и найденных детях;
  • Офис генерального прокурора - о детях, которые были ранены или погибли;
  • Национальное информационное бюро при Минреинтеграции - о депортированных и возвращенных в Украину детях.

Теперь читать новости по этой тематике можно в Telegram канале портала.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне используют спецслужбы, чтобы препятствовать возвращению похищенных украинских детей.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан также призвал РФ вернуть похищенных детей в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войныдіти