Дети в Украине стали меньше общаться на украинском языке: языковой омбудсмен назвал причины

В Украине наблюдается замедление процессов украинизации, что вызывает беспокойство государственных институтов. В частности, дети стали реже общаться на украинском языке как в школе, так и дома и в социальных сетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.
По данным омбудсмена, лишь 37% учеников общаются на украинском языке с друзьями, а дома на украинском разговаривают 39% школьников. Также на 10% уменьшилось количество молодежи, которая отдает предпочтение украинскому языку в интернете.
"Российский враг продолжает противодействовать украинской идентичности, оккупируя социальные сети, телеграмм-каналы, на юге и востоке - медиапространство, пробивая путь к сознанию молодых украинцев", - отметил языковой омбудсмен.
Кремень подчеркнул, что утверждение украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни должно стать стратегической задачей Украинского государства. Он призвал обеспечить доминирование и динамичное развитие украинского языка, а также соблюдение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Отметим, закон вступил в силу пять лет назад и постепенно вводит новые положения. В частности, с 16 июля 2024 года все печатные медиа обязаны иметь украиноязычную версию. Однако, по словам Кременя, в языковой сфере остается ряд проблем, в частности русификация интернет-пространства и уменьшение показателей использования украинского в образовательной среде.
Ранее мы писали, что в 2024 году в украинских учебных заведениях существенно возросло количество нарушений языкового законодательства. Тарас Кремень отметил, что каждое 10-15 обращение в его Секретариат касается проблем в сфере образования. Он отметил, что сокращение использования украинского языка в школах частично связано с недостаточным количеством качественного украиноязычного контента. Кроме того, он считает, что решение проблемы возможно через внедрение культуры домашнего чтения, которая поможет изменить привычки школьников.
Напомним, количество наказаний за нарушение языкового законодательства значительно возросло. В период с октября 2024 года зафиксировано 216 случаев нарушений, что в 1,7 раза превышает показатель 2023 года, когда было составлено 128 протоколов.
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