Дети оказались под завалами: РФ била по Днепропетровской области (фото)

Сегодня ночью, 1 августа, россияне били по Днепропетровской области ударными дронами. В результате атаки разрушен частный дом, из-под завалов достали двух детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
По его словам, утром из-под завалов искореженного частного дома в Синельниковском районе достали двух детей.
Пострадавшие - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка - госпитализированы. По данным медиков, состояние мальчика - тяжелое, девочки - средней тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.
Российские войска атаковали регион ударными дронами. Силы ПВО уничтожили три беспилотника, однако были и попадания.
Лысак уточнил, что в Синельниковском районе пострадали Васильковская, Украинская и Николаевская громады. Там ранена 35-летняя женщина, возникли масштабные пожары: горели два фермерских хозяйства, лицей, отделение почты и частное домовладение.
Продолжаются обстрелы и на Никопольщине, здесь россияне били по райцентру, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах артиллерией и дронами. Ранен 25-летний мужчина, который лечится амбулаторно.
Повреждены здания, транспорт и инфраструктура.
В Никополе накануне FPV-дрон попал в частный дом.
Фото: последствия российской атаки в Днепропетровской области (dnipropetrovskaODA)
Напомним, российские войска ракетами ударили по Каменскому Днепропетровской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 - получили травмы.
Кроме того, значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы. Вражеская атака также уничтожила около десяти автомобилей и вызвала повреждения жилых домов. В домах местных жителей выбиты окна.
Также российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.