ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери": репортаж со стабпункта возле Краматорска

Украина, Среда 06 августа 2025 08:00
UA EN RU
"Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери": репортаж со стабпункта возле Краматорска Работники стабилизационного пункта возле Краматорска (фото: РБК-Украина)
Автор: Богдана Лясковская

Пока на передовой продолжаются боевые действия, в тылу – своя линия обороны, где ежедневно спасают жизни. Неподалеку от Краматорска работает стабилизационный медицинский пункт 5-й отдельной штурмовой киевской бригады. Именно здесь военные медики первыми встречают раненых с самых горячих участков фронта. Больше – в репортаже РБК-Украина.

Несколько километров от передовой – и начинается другой фронт. Стабилизационный пункт 5-й отдельной штурмовой киевской бригады – место, где каждый день решается, чье сердце будет биться дальше. Подвалы превращены в полноценные медицинские зоны. Здесь все работает на одно – сохранить жизнь.

В помещении пока чрезвычайно тихо и спокойно. Утро иногда – самая спокойная часть суток для медиков, когда уже спала интенсивность поступления раненых. Сейчас медицинские работники могут немного отдохнуть.

Среди военных врачей – медбрат Иван. Рыжеволосый мужчина с приятной улыбкой. Он любезно променял свой отдых на разговор с нами, чтобы рассказать о работе стабилизационного пункта в Донецкой области.

"У нас нет понятия "не наша бригада"

В стабилизационном пункте не имеет значения, кто из раненых из какой части. Всех принимают – из любого подразделения, любого направления. Здесь нет понятия "свой" и "чужой".

"Ситуация с ранеными немного сложная. Раненых бывает очень много. Мы просто не считаем и не следим за этим, оказываем помощь. Но раненых действительно хватает, их много. Участок фронта достаточно большой, поэтому откуда могут довезти, оттуда и везут. Мы принимаем абсолютно всех раненых, у нас нет перебора – бригада наша или не наша, мы принимаем полностью направление", – рассказывает Иван.

Засилье БПЛА на фронте создает новые вызовы не только на поле боя, но и в медицине, ведь сейчас больше всего ранений и повреждений именно от ударов беспилотников.

"Сейчас много с ожогами привозят. FPV выносят зажигательные заряды. Больше всего – именно таких ранений", – говорит медицинский работник.

Чтобы раненый попал на стабилизационный пункт, часто приходится проводить опасные мероприятия. Вражеские обстрелы делают невозможным эвакуацию раненого. И бойцам приходится ждать.

&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле КраматорскаЕжедневно в стабилизационный пункт доставляют военных с ранениями различной степени тяжести (фото: РБК-Украина)

"Это может быть 40-50 минут, час, а может быть несколько дней. В зависимости от того, где боец получил ранение, как можно туда добраться эвакуационным экипажем и его достать", – говорит Иван.

Раненых никогда не бросают на произвол судьбы. Пока решают вопросы логистики, тем временем с помощью БПЛА отправляют необходимые медицинские средства.

"Если есть очень большая угроза, турникеты и обезболивание сбрасывают с дронов. А собратья оказывают помощь", – добавляет мужчина.

Медики непрерывно находятся на связи с бойцами, ведь часто первичные меры оказания помощи стоит пересмотреть, чтобы избежать того же турникетного синдрома.

"Часто играет роль характер ранения. Если ампутация была и есть массивное кровотечение, то они не могут сделать конверсию турникета. Но иногда бывает такое, что ранение незначительное, но наложен турникет. В таких случаях сообщается, что нужно наложить бандаж, снять турникет или ослабить", – рассказывает медик.

&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле КраматорскаМедбрат Иван в гражданской жизни работал в реанимации (фото: РБК-Украина)

Самый тяжелый враг кровопотеря

В стабилизационный пункт ежедневно прибывают военные с различными видами ранений, однако самые тяжелые случаи все же связаны с массивными кровотечениями. Это самая большая опасность для жизни бойца.

"Когда турникет наложен не вовремя или неправильно, мы имеем дело с массивным кровотечением. А сейчас еще и жара. Раны воспаляются, мухи, грязь, и мы должны все это очищать. Потому что бойцу еще в госпиталь ехать, а там более стерильная среда", – говорит Иван.

Часто приходится снимать турникеты, делать перевязки, вводить кровь и плазму. Медики стабилизируют и готовят к транспортировке.

"Мы можем восстановить кровяное русло, дать плазму, провести некоторые мелкие анализы, сделать рентген, наложить шины, поснимать турникеты. На самом деле у нас очень широкий спектр оказания помощи. Мы можем взять, например, бойца и отправить в госпиталь в плюс-минус стабильном состоянии. Мы проводим здесь при необходимости реанимацию, интубацию, дренирование", – перечисляет он.

Во время войны большая потребность для каждого медицинского учреждения – это кровь. Это главный ресурс, который спасает жизни.

"Мы пользуемся только одной группой крови, это первая минус. Сейчас у нас ее достаточно. Мы делаем заказ и нам в госпитале выдают. Если нам не хватает, посылаем посреди недели экстренную машину и нам довозят кровь", – рассказывает Иван.

&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле КраматорскаКритически важно довезти раненого быстро, потому что кровопотеря очень опасна (фото: РБК-Украина)

Жизнь на грани

Почти стерильную тишину прерывает громкий возглас. "Раненый!"

В этот момент каждый из медиков буквально подскакивает и готовится встретить бойца. Каждый знает свою роль и место. И четко выполняет протокол.

В помещение завозят военного. Мужчина, 23 года. Его сознание смешано, вокруг шеи сквозь бинты виднеются пятна крови. Пока врачи выполняют свою работу, мы лишь в стороне наблюдаем, чтобы не мешать - каждая минута, каждое движение – на вес золота. Впоследствии Иван рассказывает нам о раненом.

"Ранение достаточно глубокое. Было осколочное ранение шеи и лобной области. Мы остановили кровотечение, стабилизировали состояние, пополнили кровопотерю. Дали ему препараты крови и плазму. И заинтубировали, можно сказать, во сне, отправили в госпиталь", – рассказывает медбрат.

Далее бойца ждет уже лечение в госпитале. Главное пока, что он жив и в стабильном состоянии. Впоследствии он попадет в руки специалистов узкого профиля и реабилитологов.

"Ранение тяжелое, так как это шея и голова. Результат в таких случаях предсказать очень трудно. Этим уже будут заниматься непосредственно нейрохирурги", – рассказывает Иван.

&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле КраматорскаЧасто медики снимают турникеты, делают перевязки, вводят кровь и плазму (фото: РБК-Украина)

Каждый раз как медики провожают раненых на следующее звено помощи – искренне надеются, что военный быстро выздоровеет. Иван вспоминает один из самых тяжелых случаев на его службе.

"Был случай, когда бойца привезли в крайне тяжелом состоянии с ампутациями двух ног, одной руки, ранением брюшной полости и грудной клетки. И уже при подъезде к стабилизационному пункту у него останавливалось сердце. Мы его завели, провели успешную реанимацию. Насколько мы потом узнавали, что он доехал до Днепра. А уж дальше что с ним, то неизвестно", – вспоминает медбрат.

Нельзя привыкнуть, но надо работать

Самое трудное для каждого медика – обуздать и выключить эмоции, ведь они могут мешать качественно оказывать помощь раненым. Кто-то только здесь начал получать такие навыки, а кто-то и раньше работал в медицинских учреждениях и уже выстроил барьер еще раньше.

"Когда я пришел в армию, у меня уже этот барьер существовал: я до этого работал много лет в больнице, в реанимации. Если сейчас приму какого-то конкретного человека близко к сердцу, то следующему не смогу оказать адекватную помощь. У меня цель – оказать чем больше помощи бойцам и просто поставить ширму, отгородиться и работать дальше. Знаю, что если я здесь отвлекся, то там я могу что-то пропустить, а мы не имеем на это права. Для нас каждая жизнь бойца – это как своя собственная", – объясняет Иван.

&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле Краматорска&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле Краматорска&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле Краматорска&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле Краматорска&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле Краматорска&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле Краматорска&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле Краматорска&quot;Россиян тоже спасаем, ведь мы не звери&quot;: репортаж со стабпункта возле Краматорска
На стабилизационном пункте готовят защитников к эвакуации в больницы следующее звено помощи (фото: РБК-Украина)

А если раненый враг?

Украинским медикам часто приходится оказывать помощь российским пленным, которых привозят бойцы с передовой. Но даже понимая, что это враг, медики оказывают им полноценную помощь, как своим.

"Ты видишь ранение, ты работаешь с ранением. Ты оказываешь помощь, и все. Мы не звери. Мы не можем добивать себе подобных", – отмечает Иван.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Вооруженные силы Украины Война в Украине Медицинская помощь
Новости
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский