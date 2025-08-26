Дистанционка, новые предметы и возможности за рубежом: каким будет новый учебный год

Уже через несколько дней в Украине стартует новый учебный год, который продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. Школы ищут возможности для обеспечения детей качественным образованием, а МОН запускает новые предметы и пилотирует реформу старшей школы.
РБК-Украина рассказывает, каким будет новый учебный год в Украине и чем будет отличаться от предыдущих.
В соответствии со статьей 9 Закона Украины "Об образовании", общее среднее образование может осуществляться в нескольких формах:
Учебные заведения имеют право организовывать учебный процесс очно, дистанционно или в смешанном формате. Например, лекции могут проводиться онлайн, а практические или лабораторные занятия - в классах. Также возможно разделение одного класса на группы: часть детей учится очно, другая - дистанционно с онлайн-консультациями.
Форма обучения зависит от ситуации с безопасностью в конкретном населенном пункте. Решение принимают военно-гражданские администрации с участием родителей. Если семья не соглашается на очный формат, она может выбрать дистанционное обучение, индивидуальный график или экстернат.
Школы могут организовывать учебный процесс в смешанном формате (коллаж: РБК-Украина)
Для учеников, чьи родители выберут онлайн-образование, в школах могут создавать отдельные дистанционные классы.
Важно, что формат обучения может меняться в течение года, в зависимости от условий безопасности. Это позволяет гибко реагировать на вызовы войны и обеспечить детям равный доступ к образованию.
В новом учебном году система дистанционного образования в Украине будет работать без существенных изменений. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время конференции "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".
МОН отменило приказ №1112, который ограничивал количество учеников в дистанционных классах. Отныне решение об их наполненности принимают громады, однако минимальное количество учеников для открытия такого класса - пять.
Дистанционное обучение в школе (фото: GettyImages)
Дистанционное обучение сохраняется для трех категорий детей: тех, кто находится за рубежом, на временно оккупированных территориях или в прифронтовых регионах. Для школьников за рубежом возможны два формата: полноценные дистанционные классы или специальный "Украиноведческий компонент".
По данным МОН, в 2024-2025 году дистанционно учились 400-450 тысяч детей в Украине и еще около 350 тысяч - за рубежом. Министерство отмечает, что отмена дистанционного образования не рассматривается: оно остается одной из официальных форм обучения, особенно в условиях войны.
Из-за войны сотни тысяч украинских детей оказались за пределами страны. Для них предусмотрено несколько вариантов получения образования: очно, дистанционно или по индивидуальным формам (экстернат, семейное образование, педагогический патронаж).
Министерство образования и науки Украины рекомендует таким ученикам несколько путей:
Министерство образования и науки в 2025 году утвердило изменения в Типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение украиноведческого компонента для детей, проживающих за рубежом и посещающих местные школы.
Обучение детей-беженцев в Германии (фото: GettyImages)
Отныне школьники за рубежом смогут изучать не только предметы украиноведческого цикла (украинский язык, литература, история и др.), но и другие учебные дисциплины. Это даст возможность выбирать дополнительные предметы в соответствии с собственными образовательными потребностями - например, математику, физику, английский язык или другие дисциплины для подготовки к Национальному мультипредметному тесту (НМТ) или дальнейшего обучения в украинских заведениях.
Чтобы избежать двойной нагрузки, ученики, которые одновременно посещают школу за рубежом и украинское заведение, могут перейти на индивидуальную форму обучения. При этом все оценки, полученные ребенком в течение семестра, засчитываются - независимо от того, были ли они получены в школе за рубежом, в Украине или в частном заведении.
Зарубежные школы могут предоставлять информационные справки с указанием предметов, тем и результатов, а украинские заведения учитывают эти данные во время семестрового оценивания. Сейчас МОН также готовит методические рекомендации, чтобы четко урегулировать процедуру зачисления результатов обучения за пределами Украины.
По словам заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой, сейчас на оккупированных территориях украинское образование получают более 42 тысяч детей. Большинство из них приобщается к занятиям дистанционно, но из-за перебоев со связью или угрозы безопасности такая форма не всегда возможна.
Дети с оккупированных территорий могут учиться в украинских школах (фото: GettyImages)
На оккупированных территориях, где есть проблемы с интернетом или безопасностью, работает относительно новый формат обучения - педагогический патронаж. Также есть индивидуальная семейная форма обучения и экстернат. Педагогический патронаж называют оптимальной формой обучения в условиях оккупации, и МОН планирует делать ставку именно на него.
Одним из ключевых вызовов нового учебного года остается безопасность школьников. В условиях войны правительство развернуло масштабное обновление образовательной инфраструктуры, в частности строительство подземных школ и обустройство защитных пространств в учебных заведениях.
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, только за последние два года на модернизацию школ направили рекордные 22,9 млрд гривен. В рамках этой программы уже обновлено более сотни современных лабораторий и начаты проекты строительства подземных учебных заведений.
Министр образования Оксен Лисовой подчеркивает, что полностью обеспечить все школы укрытиями невозможно из-за чрезвычайно высокой стоимости. Одно укрытие для 500-700 детей стоит около 100 млн гривен, а в приграничных регионах полноценное противорадиационное укрытие может быть даже дороже новой школы. Несмотря на это, в Украине уже строится более 170 школ-укрытий, из которых 33 готовы к использованию, а до конца 2025 года в целом планируют открыть 150 подземных школ.
Подземная школа в Харькове (фото: GettyImages)
Впрочем, процесс не является быстрым: от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию проходит 9-12 месяцев, а иногда и больше года. Поэтому обеспечить всем детям доступ к офлайн-образованию в защищенных условиях пока невозможно.
Еще в августе 2024 года правительство приняло постановление о запуске экспериментального проекта по созданию в школах защищенных пространств - помещений на подвальных, цокольных или первых этажах, где ученики могут находиться во время воздушной тревоги. Эти пространства должны соответствовать ряду требований: быть оборудованными искусственным освещением, электропитанием, иметь не менее двух эвакуационных выходов, пригодные для пребывания детей с инвалидностью, а также не располагаться рядом с опасными объектами.
При этом их использование определяется как временное. Учредители учебных заведений обязаны постепенно обустраивать полноценные противорадиационные укрытия или сооружения двойного назначения.
ОВА и органы местного самоуправления получили поручение разработать и реализовать планы обустройства таких защитных сооружений до конца 2027 года. Это должно стать одним из ключевых этапов восстановления системы образования и гарантией того, что дети смогут вернуться к очному обучению в максимально безопасных условиях.
С 1 сентября 2025 года в Украине начинается пилотирование реформы старшей школы, предусматривающей новую модель профильного обучения. На первом этапе к эксперименту присоединятся 30 пилотных лицеев.
Для старшеклассников вводят ряд изменений (фото: GettyImages)
Следующий этап запланирован на 2026-2027 учебный год - тогда профильное обучение будут тестировать в 100-150 лицеях. А с 2027-2028 года реформа будет внедрена по всей стране.
Реформа старшей школы является частью "Новой украинской школы" и дает ученикам возможность после 9-го класса выбирать направление образования: академический лицей или профессиональный колледж. В лицеях школьники будут формировать собственный профиль - углубленно изучать выбранные предметы, тогда как остальные будут преподаваться на базовом уровне.
Также МОН запускает новую образовательную политику "Образование для жизни", которая обновляет содержание обучения в школе. С нового учебного года пилотирование начнется в 5-6 классах по естественной, художественной и технологической отраслям.
С 1 сентября в 8-х классах появится новый обязательный предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность". Его программа разработана МОН совместно с Нацбанком Украины и охватывает управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства. С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.
Также изменится преподавание предмета "Защита Украины" в 10-11 классах. Учебная нагрузка возрастет до 2 часов в неделю, программа обновится и больше внимания будет уделяться практическим навыкам: домедицинской помощи, использованию беспилотников, противодействию дезинформации.
В Украине по-новому будут преподавать Защиту Украины (фото: GettyImages)
Разделение учеников на группы по половому признаку отменят - мальчики и девочки будут учиться вместе. К преподаванию планируют привлекать ветеранов и специалистов, которые работают исключительно с этой дисциплиной.
Новый учебный год в Украине начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. В то же время школы имеют автономию в планировании образовательного процесса, поэтому точные даты каникул могут отличаться даже в пределах одного города.
Ориентировочный график каникул:
График отдыха окончательно утверждает педагогический совет каждой школы, учитывая учебную нагрузку, ситуацию с безопасностью и потребности учеников.
Школьные каникулы в Украине (фото: facebook.com/FZS_Ukraine)
В МОН отмечают, что июнь не является обязательным учебным месяцем. Учебные заведения могут завершить обучение в мае, продолжить его до конца июня или организовать консультации, индивидуальные занятия или учебные экскурсии.
Также на каникулы может влиять ситуация с безопасностью в регионе и эпидемиологические обстоятельства. В случае угроз или карантина график может быть изменен.
Ранее РБК-Украина писало о расширении программы бесплатного горячего питания для школьников в Украине: с 2026 года планируют обеспечить обедами всех учеников 1-11 классов, модернизировать пищеблоки и обучить поваров, а сейчас бесплатные обеды получают более 1,5 млн детей начальных классов.
Также мы рассказывали, что в случае ухудшения эпидситуации школам разрешено временно отстранять от офлайн-обучения детей без обязательных прививок. Для таких учеников будут предлагать дистанционное обучение до получения вакцинации или стабилизации ситуации, в частности из-за угрозы распространения кори.
