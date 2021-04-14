Дистанційне мінування та безпілотник: бойовики порушили "тишу" шість разів

З початку доби на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 бойовики обстріляли позиції українських військових із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) безпілотник противника подавили.
Нагадаємо, на Донбасі 13 квітня бойовики п'ять разів порушували режим припинення вогню, в результаті обстрілу один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.
РБК-Україна писало, що з початку цього року зафіксовано вже шість випадків застосування російськими найманцями дистанційного мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 на Донбасі. Унаслідок одного із випадків в Луганській області загинув цивільний.