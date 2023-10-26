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Дисквалификация Харлан. Судьбу украинки решила Международная федерация фехтования

Фото: Ольга Харлан не смирилась с возвращением РФ в международные соревнования (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация фехтования (FIE) нашла специфический выход из скандала с черной карточкой украинской фехтовальщице Ольге Харлан на чемпионате мира 2023 года.

Об этом заявил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

FIE "закрыла вопрос" по дисквалификации звездной спортсменки. Олимпийская чемпионка Пекина получила черную карточку на ЧМ-2023 из-за отказа от рукопожатия с оппоненткой из России.

Украинская федерация в сентябре получила ответное письмо о статусе бана Харлан. FIE в нем отметила, что "вопрос дисквалификации Харлан был закрыт". Следовательно, функционеры нашли способ не отменять предыдущего решения, но и не оставлять его в силе.

Такой подход позволил именитой саблистке возобновить выступления под эгидой FIE. 21 октября Харлан выступила на "сателлите" в турецком Стамбуле. Соревнования 33-летняя украинка завершила победой над соотечественницей Алиной Комащук в финале.

Что произошло с Ольгой Харлан на ЧМ-2023

Украинка на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку.

Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан. Судьи ее протест отклонили, поэтому опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.

Впоследствии Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинки для участия в командных соревнованиях. Там сборная Украины дошла до полуфинала и добилась прогресса в рейтинге для квалификации на Олимпийские игры. МОК же персонально пригласил Харлан на соревнования.

К слову, накануне Терлюга потерпела скандальное поражение в 1/2 финала ЧМ-2023 по каратэ.

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Ольга Харлан