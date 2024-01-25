"Дискуссий хватало": Шольц призвал не возлагать надежды на переговоры между Киевом и Москвой
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от мысли, что война продолжается только из-за отсутствия переговоров между Украиной и Россией. По мнению немецкого политика, простого решения боевых действий между двумя странами ожидать не следует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию политика.
Канцлер Германии заверил, что не стоит считать, что война между Украиной и Россией продолжается только из-за отсутствия переговоров между Москвой и Киевом.
"Безусловно, накануне 24 февраля 2022 года дискуссий было достаточно, только в Минском и Нормандском форматах состоялось более 200 встреч. Результат мы все знаем: грубое и незаконное нападение России на всю Украину", - сказал Шольц.
По его словам, ни одна страна не стремится к миру больше, чем Украина. Впрочем, как отмечает немецкий политик, после двух лет войны следует признать, что простого решения не предусматривается.
"В любом случае Путин может положить конец этой войне в любой момент", - подчеркнул Шольц.
Он отметил, что если Украина прекратит оборону, то перестанет существовать.
"Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета столько, сколько необходимо", - заявил канцлер.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что Украине нужен сигнал о решительности Европы в поддержке.
Шольц о поддержке Украины
Стоит отметить, что вчера Шольц заявил, что цель февральского специального саммита Европейского союза состоит в согласовании всеми странами-членами блока финансовой помощи для Украины.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом. Стороны обсудили, в частности, оборонное сотрудничество и усиление военной поддержки.
Также Шольц назвал выделенную странами Европейского союза финансовую помощь для Украины в этом году недостаточной, призвав государства-союзникиувеличить оборонную поддержку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.