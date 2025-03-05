RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили передачу оружия и разведданных Украине

Фото: Джон Рэтклифф, директор Центрального разведывательного управления (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) приостановили поставку вооружения, а также обмен разведывательными данными с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента Белого дома Эдварда Лоуренса, который цитирует директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Спор в Белом доме

28 февраля глава президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки. Во время совместного выступления с главой Белого дома и вице-президентом Ди Вэнсом, между сторонами возникла напряженная дискуссия. После этого американская сторона приняла решение временно остановить предоставление поддержки Украине.

4 марта, Зеленский заявил, что Киев стремится как можно скорее начать переговорный процесс для достижения стабильного мира. В то же время Трамп выразил мнение, что Российская Федерация (РФ) также якобы готова к прекращению боевых действий.

Между тем The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что готовности Зеленского к диалогу может быть недостаточно для возобновления предоставления помощи со стороны США. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине