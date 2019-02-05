Директору київського заводу "Маяк" повідомили про підозру

Йому повідомлено про підозру за невиплату зарплати працівникам на суму понад 11 млн гривень

Генеральному директору завода "Маяк" сообщили о подозрении за невыплату заработной платы работникам на сумму более 11 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении генеральному директору ОАО "Завод "Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия).

Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. гривен. При этом, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности.



В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю предприятия меры пресечения.

Согласно информации на сайте предприятия, должность генерального директора занимает Владимир Гаврилов.