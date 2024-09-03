Директора НАБУ уволил своего первого заместителя Углаву

Согласно данным источника РБК-Украина, директор НАБУ уволил своего первого заместителя Гизо Углаву.

Как и отмечалось выше, против Углавы было применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения из-за совершения дисциплинарного проступка:

нарушение Присяги государственного служащего;

нарушение правил этического поведения государственных служащих;

нарушение Закона Украины "О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ.

Служебное расследование, а также Дисциплинарная комиссия НАБУ установили, что Углава совершил действия, а также высказывания негативного характера в сторону работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.

"Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добродетели, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ", - добавляет НАБУ.

"Сливы" из НАБУ

В июне этого года, после ряда скандалов, связанных с утечками информации, НАБУ начало несколько служебных расследований. Обстоятельства расследований касаются возможного злоупотребления служебным положением и давления на разоблачителей информации.

Дела рассматривают в отношении сотрудников, которые якобы были причастны к "сливам" информации из Бюро. Первого заместителя главы НАБУ Гизо Углаву подозревают в давлении на обличителей.

В то же время НАБУ не инициировало расследование самих утечек информации.

Отметим, что Углава самостоятельно инициировал проверку на полиграфе с целью довести свою непричастность к "сливам", и результаты подтвердили его невиновность.

Более подробно о "сливах" из НАБУ можно узнать из материала РБК-Украина.