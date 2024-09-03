RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Директора НАБУ уволил своего первого заместителя Углаву

Фото: Гизо Углава (parlament.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) принял решение об увольнении своего первого заместителя из-за совершения им дисциплинарного проступка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАБУ.

Согласно данным источника РБК-Украина, директор НАБУ уволил своего первого заместителя Гизо Углаву. 

Как и отмечалось выше, против Углавы было применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения из-за совершения дисциплинарного проступка: 

  • нарушение Присяги государственного служащего;
  • нарушение правил этического поведения государственных служащих; 
  • нарушение Закона Украины "О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ.  

Служебное расследование, а также Дисциплинарная комиссия НАБУ установили, что Углава совершил действия, а также высказывания негативного характера в сторону работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.

"Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добродетели, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ", - добавляет НАБУ. 

"Сливы" из НАБУ

В июне этого года, после ряда скандалов, связанных с утечками информации, НАБУ начало несколько служебных расследований. Обстоятельства расследований касаются возможного злоупотребления служебным положением и давления на разоблачителей информации.

Дела рассматривают в отношении сотрудников, которые якобы были причастны к "сливам" информации из Бюро. Первого заместителя главы НАБУ Гизо Углаву подозревают в давлении на обличителей.

В то же время НАБУ не инициировало расследование самих утечек информации.

Отметим, что Углава самостоятельно инициировал проверку на полиграфе с целью довести свою непричастность к "сливам", и результаты подтвердили его невиновность.

Более подробно о "сливах" из НАБУ можно узнать из материала РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ