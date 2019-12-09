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Директора табору "Вікторія" відпустили під домашній арешт

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 18:08
Директора табору "Вікторія" відпустили під домашній арешт
Ілюстративне фото (УНІАН)

Він був під вартою з 30 листопада 2017 року

В Одесі Київський районний суд змінив запобіжний захід для директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна, де в результаті пожежі загинули діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Отмечактся, що Саркісяна відпустили під домашній арешт.

"Директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна відпустили під домашній арешт. Запобіжний захід керівнику змінив Київський районний суд Одеси", - йдеться в повідомленні.

В ніч на 16 вересня 2017 року сталася пожежа в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі, у результаті якого загинули три дитини. 30 листопада директор табору був заарештований без права застави.

Крім того, в Одесі будівельнику дитячого табору "Вікторія" оголосили нову підозру. Встановлено, що на рахунки низки компаній з ознаками фіктивності зараховано понад 1,7 млн гривень за виконання умов договору у той час, як будівельно-монтажні та інші роботи ці підприємства не здійснювали.

РБК-Україна писало, що 4 грудня близько 10:00 у приміщенні Одеського коледжу сталася пожежа. В результаті загинули 12 осіб, місцезнаходження ще чотирьох досі невідомо.

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