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Директора інституту раку відсторонили від обов'язків

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 17:37
Директора інституту раку відсторонили від обов'язків
Фото: Інститут раку (life.pravda)

Обов'язки директора інституту виконуватиме Андрій Лукашенко

Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення про проведення комплексної комісійної перевірки Національного інституту раку, на час якої буде відсторонена від посади директор інституту Олена Колесник. Про це повідомив перший заступник глави Моз Андрій Семиволос Facebook.

За його словами комплексна комісійна перевірка інституту раку почнеться з 11 листопада і триватиме протягом місяця.

"На час перевірки директора інституту - Олену Колесник відсторонено. Виконувати обов'язки директора покладено на заступника з організаційно-методичної роботи - Андрія Лукашенка", - повідомив Семиволос.

Також він повідомив, що у відповідності з реформою інститут раку буде реорганізований у підприємства.

Нагадаємо, за результатами внутрішнього аудиту інституту раку Міністерство охорони здоров'я України виявило численні порушення. Моз направив матеріали аудиту в правоохоронні органи.

Раніше РБК-Україна писало, що у Київському інституті раку лікарі вимагали з пацієнтів гроші за безкоштовні медикаменти, в тому числі під виглядом благодійної допомоги.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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