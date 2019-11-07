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Директора института рака отстранили от обязанностей

Новости » Общество     07.11.2019 - 17:37
Директора института рака отстранили от обязанностей
Фото: Институт рака (life.pravda)

Обязанности директора института будет выполнять Андрей Лукашенко

Министерство здравоохранения Украины приняло решение о проведении комплексной комиссионной проверки Национального института рака, на время которой от должности будет отстранена директор института Елена Колесник. Об этом сообщил первый заместитель главы Минздрав Андрей Семиволос в Facebook.

По его словам комплексная комиссионная проверка института рака начнется с 11 ноября и продлится в течение месяца.

"На время проверки директора института - Елену Колесник отстраненно. Исполнять обязанности директора возложено на заместителя по организационно-методической работе - Андрея Лукашенко", - сообщил Семиволос.

Также он сообщил, что в соответствии с реформой институт рака будет реорганизован в предприятие.

Напомним, по результатам внутреннего аудита института рака Министерство здравоохранения Украины обнаружило многочисленные нарушения. Минздрав направил материалы аудита в правоохранительные органы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевском институте рака врачи требовали с пациентов деньги за бесплатные медикаменты, в том числе под видом благотворительной помощи.

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