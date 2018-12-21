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Заступника директора ДБР Варченко допитали через "тіндер-скандал" з її чоловіком

Новини » Політика    21.12.2018 - 15:09
Заступника директора ДБР Варченко допитали через "тіндер-скандал" з її чоловіком
Фото: Ольга Варченко (facebook.com/ol.varchenko)

Роман Труба заперечує причетність до скандалу з Олександром Варченком

Заступника директора Держбюро розслідувань (ДБР) Ольгу Варченко допитали через "тіндер-скандал" з її чоловіком. Про це РБК-Україна розповів директор ДБР Роман Труба.

Зокрема, Труба підкреслив, що не має відношення до скандалу з Варченко, а розслідуванням займається інший правоохоронний орган.

"Я впевнений, що буде встановлена істина, і ті люди, які мають відношення до цього скандалу, понесуть відповідальність. У цьому кримінальному провадженні мій заступник (Ольга Варченко, - ред.) допитувався, брав участь у слідчих діях, він мені постійно доповідає про те, що розслідування просувається, і по завершенню будуть озвучені певні дані", - додав Труба.

Зазначимо, в листопаді розгорівся скандал після того, як студентка КПІ Наталія Бурейко у Facebook звинуватила чоловіка Ольги Варченко - чиновника Національної поліції Олександра Варченка - в сексуальних домаганнях. Пізніше з'ясувалося, що він виявився жертвою інформаційної атаки.

Наприкінці листопада за причетність до скандалу затримували київського політтехнолога Володимира Петрова і блогера Олександра Барабошка.

 

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