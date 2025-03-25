Директор ЦРУ: украинцы будут сражаться голыми руками, если условия мира их не устроят

Сенатор Джерри Моран спросил у Рэтклиффа, какие риски есть для США, если Россия достигнет своих максималистических целей в рамках мирного соглашения с Украиной.

Директор ЦРУ в ответ заявил, что президент США Дональд Трамп сейчас хочет завершить войну на таких условиях, которые приведут к продолжительному миру. И в ЦРУ приняли меры для того, чтобы поддержать такую цель Трампа.

По словам Рэтклиффа, он согласен, что у России есть преимущество на поле боя, она медленно продвигается вперед.

"Но, что касается украинского сопротивления, то украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет. Я уверен, на основании моих наблюдений, с точки зрения разведки, они будут сражаться голыми руками, если им придется, если у них не будет приемлемых условий для крепкого мира", - добавил он.

При этом Рэтклифф заверил, что Трамп осознает опасность в случае, если Россия получит то, чего хочет. И если "переговоры будут успешными", обе стороны не достигнут своих максималистских целей.