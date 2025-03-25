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Директор ЦРУ: украинцы будут сражаться голыми руками, если условия мира их не устроят

Фото: Джон Рэтклифф, директор ЦРУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армию Украины продолжают недооценивать в мире. Украинские воины будут бороться даже голыми руками, если условия мира с Россией не будут их устраивать.

Как передает РБК-Украина, об этом во время слушаний в Сенате США заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Сенатор Джерри Моран спросил у Рэтклиффа, какие риски есть для США, если Россия достигнет своих максималистических целей в рамках мирного соглашения с Украиной. 

Директор ЦРУ в ответ заявил, что президент США Дональд Трамп сейчас хочет завершить войну на таких условиях, которые приведут к продолжительному миру. И в ЦРУ приняли меры для того, чтобы поддержать такую цель Трампа. 

По словам Рэтклиффа, он согласен, что у России есть преимущество на поле боя, она медленно продвигается вперед. 

"Но, что касается украинского сопротивления, то украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет. Я уверен, на основании моих наблюдений, с точки зрения разведки, они будут сражаться голыми руками, если им придется, если у них не будет приемлемых условий для крепкого мира", - добавил он. 

При этом Рэтклифф заверил, что Трамп осознает опасность в случае, если Россия получит то, чего хочет. И если "переговоры будут успешными", обе стороны не достигнут своих максималистских целей. 

Красные линии Украины

Напомним, ранее источники РБК-Украина рассказали, что во время встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта Украина обозначила свои "красные линии".

В частности, Украина не может принять требования России о сокращении собственной армии.

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