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Росія зруйнувала життя українців і залишається членом FIFA, - Палкін

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Неділя 28 серпня 2022 14:16
Росія зруйнувала життя українців і залишається членом FIFA, - Палкін Фото: Сергій Палкін (прес-служба ФК "Шахтар")
Автор: Олександр Мороз

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін висловив жорстку незгоду з ігноруванням Світовою федерацією футболу (FIFA) вимоги виключення країни-терориста росії з лав організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Палкіна BBC.

"Якщо ми поглянемо на росію, в них все добре вони грають собі, багато людей на стадіонах, все в них добре. Дивно мені, що ФІФА ніяк не реагую на цю ситуацію в цілому. Чому росія досі член ФІФА?!" - поставив питання британським журналістам Палкін, додавши, що ніхто з топ-бюрократів не порушує питання виключення країни-терориста з ФІФА.

"Вони зруйнували все, нашу країну, зруйнували життя українців, і також зруйнували наш український футбол. Потрібно (FIFA, - ред.) зайняти вже якусь одну позицію або іншу. В цій ситуації неможливо грати в якусь гру і не займати позиції", - резюмував Палкін.

Нагадаємо, в кінці березня "Шахтар" вже вимагав перед конгресом FIFA повного виключення росії з організації. Проте, конгрес проігнорував це питання.

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