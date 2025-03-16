Директор подтвердил, что почти весь персонал "Голоса Америки" отстранен

"Сообщение от директора Голоса Америки. В настоящее время Голос Америки на украинском языке приостановил вещание. Все работники отправлены в административный отпуск. Что будет дальше - пока неизвестно", - написал Петричка, отметив пост директора.

В свою очередь Майкл Абрамовиц опечален, что почти весь персонал "Голоса Америки" отправлен в административный отпуск, в том числе и он.

"Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года заглушается исторический Голос Америки. Сегодня утром я узнал, что практически весь персонал "Голоса Америки" - более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала - сегодня был отправлен в административный отпуск. Я тоже. Голос Америки нуждается в продуманной реформе, и мы добились прогресса в этом отношении", - написал Абрамовиц.

В то же время он подчеркнул, что вчерашняя акция ставит СМИ неспособным выполнить свою жизненно важную миссию. По словам директора, данная миссия особенно важна сегодня, когда такие противники Америки, как Иран, Китай и Россия, вкладывают миллиарды долларов в создание ложных повествований для дискредитации США.

"VOA продвигает свободу и демократию во всем мире, рассказывая историю Америки и предоставляя объективные и взвешенные новости и информацию, особенно для тех, кто живет в условиях тирании. Даже если агентство выживет в той или иной форме, действия, предпринимаемые сегодня администрацией, серьезно подорвут способность "Голоса Америки" поддерживать мир, который будет безопасным и свободным, и тем самым не защищает интересы США", - добавил он.

Абрамовиц пишет, что "Голос Америки" является бесценным достоянием для США, играя важнейшую роль в борьбе с коммунизмом, фашизмом и угнетением, а также в борьбе за свободу и демократию. Он рассказал, что это СМИ ежегодно охватывает более 360 млн человек на 48 языках. Кроме того, во многих диктатурах "Голос Америки" является единственным надежным источников новостей и информации.



"Я приветствую удивительный персонал Голоса Америки. Многие из них приехали в Америку из авторитарных стран, где не смогли свободно заниматься журналистикой. Быть их лидером вдохновляет, и я глубоко уважаю и ценю их за то, что они вносят свой вклад в развитие свободы и демократии", - резюмировал он.