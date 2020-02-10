Директор НАБУ отримав квартиру в Броварах незаконно, - журналіст

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Журналіст наводить факти, що свідчать про вчинення Ситником корупційних дій

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник міг отримати квартиру в новобудові в Броварах шляхом тиску на забудовника та незаконного фінансування за рахунок "благодійного фонду". Про це свідчать дані розслідування журналіста Володимира Бойко, передають "Українські новини".

Так, журналіст наводить документи – угоди, судові ухвали, протоколи допитів та бухгалтерські документи, які підтверджують причетність Ситника до вчинення корупційних діянь.

"У квітні 2008 року до директора Броварського заводобудівельного комбінату, який зводив житлові будинки в Броварах, приїхав прокурор Київської області Олександр Гардецький разом зі своїм племінником Сергієм Щербиною, який на той час обіймав посаду Броварського міжрайонного прокурора, які стали вимагати, щоб завод продав дві квартири співробітникам прокуратури Київської області зі знижкою в 60%. Директор заводу погодився і 14 листопада 2008 року був укладений попередній договір, згідно з яким Ситник Артем Сергійович отримував квартиру площею 82,6 м.кв. після того, як будинок буде зданий в експлуатацію", - заявляє Бойко.

Відповідно до попереднього договору, оприлюдненому журналістом, начальник відділу прокуратури Київської області Артем Ситник мав отримати в Броварах квартиру за символічною ціною в 3580 грн за м.кв., тобто зі знижкою в 60%, що підпадає під дію статті 364 Кримінального кодексу "Зловживання владою або службовим становищем", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Згідно з попереднім договором вартість квартири була оцінена в 288 тисяч гривень. Але Ситник вніс тільки 63 тисячі гривень. Решту грошей в сумі 225 тисяч гривень 17 листопада 2008 року заплатив благодійний фонд "Правозахисна фундація "Вільна громада". Журналіст наводить відповідні бухгалтерські документи на підтвердження цього.

"Договір купівлі-продажу зареєструвала нотаріус й дружина Броварського міжрайонного прокурора. Також журналіст зауважує, що Ситник не сплатив податки з вартості житла, фактично подарованого йому благодійним фондом.

"Для збору грошей з фігурантів кримінальних справ, які розслідував Ситник, був використаний благодійний фонд під назвою "Правозахисна фундація "Вільна громада", куди ці фігуранти мали переказувати гроші за здобуття прихильності прокурорського начальства, - заявляє Бойко. - Засновником фонду виступив селищний голова Козина Валерій Гартік, а керівником фонду – його дружина Лілія Гартік".

Також в розпорядженні журналіста опинився протокол допиту Дударя, директора заводу, що змушений був продати квартири прокурорам. Директор заводу повідомив, що реальна вартість квадратного метру на момент цієї зустрічі складала близько 8 000 грн, і ціни на нерухомість у той період постійно росли. "Дві квартири за ціною квадратного метра житла в 3500 грн за наполяганням прокурора Щербини були оформлені саме через схему з благодійним фондом", - додає журналіст.

Цікаво, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень квартира Ситника була оплачена з тих коштів, які надійшли на рахунок благодійного фонду "Правозахисна фундація "Вільна громада" 19 вересня 2008 року від ТОВ "Орслана". Саме в той час, коли очолюваний Ситником слідчій відділ прокуратури Київської області розслідував кримінальну справу №471022 за обвинуваченням першого заступника начальника управління земельних ресурсів в Обухівському районі Київської області в отриманні хабаря в розмірі 7 300 доларів за присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці ТОВ "Орслана".

Варто зазначити, що у висновку Держаудитслужби йдеться, що така форма інвестування житла співробітникам прокуратури Олефіренко Р.Ю. та Ситником є "отриманням незаконних доходів". Але згідно норм чинного законодавства, нагадує журналіст, повідомити про підозру директору НАБУ може тільки генеральний прокурор.

Як писало РБК-Україна, 7 лютого у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) Артема Ситника.