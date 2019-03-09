Директор з комунікацій Білого дому Шайн пішов у відставку

фото: Білий дім (obamawhitehouse.archives.gov)

Білл Шайн пішов у відставку

Білл Шайн, колишній керівник Fox News, директор з комунікацій Білого дому, пішов у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Білл Шайн пройшов видатну роботу, працюючи на мене і адміністрацію", - сказав Дональд Трамп в своїй заяві.

Повідомляється, що в Білому домі прагнули представити відставку Шайна дружньо і виступили з заявою від імені президента та інших чиновників Білого дому.

"Ми будемо сумувати за нього в Білому домі, але з нетерпінням чекаємо спільної роботи над президентською кампанією 2020 року, в якій він буде повністю залучений. Спасибі Біллу і його чудовій родині! ", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, у Білому домі не повідомили, хто замінить Шайна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що арешт колишнього радника американського лідера Дональда Трампа Роджера Стоуна ніяк не пов'язаний з президентом США.

Крім того, Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання у вибори в США 2016 року, пред'явив звинувачення політичному консультанту Роджеру Стоуну, який співпрацював з президентською кампанією Дональда Трампа.