Директор ДБР назвав версії катастрофи винищувача Су-27

В грудні ДБР взялося за аварію літака Су-27 у Вінницькій області

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба назвал пять версий катастрофы истребителя Су-27 в Винницкой области. Об этом он рассказал на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

В декабре ГБР взялось за аварию самолета Су-27 в Винницкой области.

"Расследование осуществляет центральный аппарат. В этом производстве проведен большой объем работы. Проведено 100 допросов, около 20 осмотров предметов и документов, около 5 осмотров места событий. Сейчас продолжаются экспертизы. Мы следственным путем проверяем выдвинутые версии", - сказал он.

"Прорабатывается 5 версий: технические неисправности самолета, нарушение правил управления, сложные погодные условия, нарушение правил полетов совершенных экипажем и пятое - террористический акт. После проведения экспертиз мы сможем дать ответ на вопрос о том, что произошло", - добавил директор ГБР.

Напомним, в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В результате катастрофы истребителя Су-27 погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.