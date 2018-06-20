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Директор ДБР сподівається на підтримку від Євросоюзу

НовиниПолітика    20.06.2018 - 18:51
Фото: Роман Труба (УНІАН)
Фото: Роман Труба (УНІАН)

Труба заявив, що очолюване ним відомство "однозначно" розпочне свою роботу у вересні

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) України Роман Труба сподівається на підтримку незалежності його відомства з боку Євросоюзу. Про це він заявив на початку свого чотириденного візиту до Брюсселя повідомляє DW.

"Одна з цілей, яку переслідує ДБР - залишитися незалежним. Ми розуміємо, що для цього буде потрібною підтримка громадянського суспільства та міжнародних партнерів", - сказав Труба.

Для цього він буде проводити зустрічі у Єврокомісії та Європарламенті.

Як повідомляється, директор ДБР зустрічатиметься також з представниками правоохоронних органів деяких з країн ЄС, а також Європолу. Він додав, що йому складно явити собі роботу бюро без підписання договорів з Інтерполом і Європолом.

Також Роман Труба заявив, що очолюване ним відомство "однозначно" розпочне свою роботу у вересні.

"Лише стоїть питання, в якому форматі", - зазначив він.

Йдеться про законопроект щодо удосконалення діяльності ДБР, яке Верховна Рада ухвалила поки у першому читанні. За його словами, якщо закон не буде прийнято, то бюро розпочне свою роботу без керівного складу середньої ланки та без оперативного підрозділу.

Керівник Державного бюро розслідувань уточнив, що планує у вересні почати також перші розслідування. При цьому він виступає за те, щоб його відомство бралося за розслідування лише нових справ, а не перебирало справи з інших правоохоронних органів. 

Труба прогнозує, що у бюро буде багато ворогів. Не лише через те, що воно буде розслідувати справи високопосадовців і правоохоронців, але і оскільки свої основні повноваження воно забирає у прокуратури.

"Тому підтримки від них нам не слід очікувати, ми це розуміємо", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ДБР почне працювати з вересня.

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Теги публікації: Евросоюз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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