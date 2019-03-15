Дипломати США залишили Венесуелу, - Помпео

США очікують відновлення дипломатичної присутності у Венесуелі

Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что все дипломаты Соединенных Штатов в Венесуэле покинули страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По его словам, указанные дипломаты посвятили себя миссии в поддержку стремлений венесуэльского народа жить в демократии.

" Сейчас американские дипломаты продолжат эту миссию с других мест, где они и дальше будут помогать управлять потоком гуманитарной помощи венесуэльскому народу и поддерживать демократических деятелей, которые мужественно сопротивляются тирании", - заявил Помпео.

Помпео отметил, что это тяжелый момент и США ожидают возобновления дипломатического присутствия в Венесуэле.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Германии сократило численность дипломатической миссии в венесуэльском Каракасе.

Сообщается, что МИД Германии принял такое решение в связи с тяжелыми условиями жизни и угрозой дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью.

РБК-Украина писало, что , что из-за проблем с электроэнергией, которые длятся с 7 марта, в Венесуэле погибли по меньшей мере 15 человек.