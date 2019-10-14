Дипломати США залишили територію Сирії

Дипломати Сполучених Штатів Америки, які працювали над проектами зі стабілізації ситуації на північному сході Сирії, залишили територію арабської країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив представник Вашингтону,американські дипломати залишили територію Сирії. Однак він не уточнив, про кого саме йде мова.

Крім того, представник додав, що в даний момент у Сирії залишаються американські військовослужбовці, про запланований вихід яких в Білому домі заявляли раніше. Він наголосив, що наразі розпочалася робота з їх виведення.

Напередодні глава оборонного відомства США Марк Еспер повідомляв, що Вашингтон розпочав виведення 1 тисячі американських військовослужбовців з півночі Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція має намір терміново вжити заходів для забезпечення безпеки свого військового та цивільного персоналу на півночі Сирії. За даними дипломатичних джерел, Париж планує вивести з Сирії кілька сотень військових, які тісно співпрацювали з курдами.

Крім того, президент США Дональд Трамп розпорядився відвести весь американський військовий контингет з півночі Сирії після атаки на позиції США. Трамп наголосив, що не хоче, щоб американські військові були втягнуті у протистояння Туреччини та курдів.