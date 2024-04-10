Дипломатия не остановит Путина. Бербок призвала Украину бороться

"Было бы хорошо, если бы война каким-то образом закончилась, но если Украина прекратит защищаться сейчас, это будет означать конец Украины, а не войны, война будет продолжена через атаки на другие страны", - заявила Бербок.

Министр добавила, что сейчас, в отличие от времен "холодной" войны, не работает "горячая линия" между США, НАТО и Кремлем, ведь Путин объявил Альянс своим главным врагом.

Бербок отметила, что хотела бы иметь дипломатические инструменты, с помощью которых можно было бы убедить Путина прекратить воевать. Но пока все видят только то, что происходит ежедневно, когда Россия неустанно бомбит украинские города.

Глава МИД также повторила тезис о необходимости как можно быстрее найти средства ПВО для Украины, которые надо искать по всему миру.