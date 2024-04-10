Дипломатия не остановит Путина. Бербок призвала Украину бороться

Сейчас нет дипломатических средств заставить диктатора Российской Федерации Владимира Путина прекратить войну, поэтому Украина должна продолжать бороться против агрессора.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Было бы хорошо, если бы война каким-то образом закончилась, но если Украина прекратит защищаться сейчас, это будет означать конец Украины, а не войны, война будет продолжена через атаки на другие страны", - заявила Бербок.
Министр добавила, что сейчас, в отличие от времен "холодной" войны, не работает "горячая линия" между США, НАТО и Кремлем, ведь Путин объявил Альянс своим главным врагом.
Бербок отметила, что хотела бы иметь дипломатические инструменты, с помощью которых можно было бы убедить Путина прекратить воевать. Но пока все видят только то, что происходит ежедневно, когда Россия неустанно бомбит украинские города.
Глава МИД также повторила тезис о необходимости как можно быстрее найти средства ПВО для Украины, которые надо искать по всему миру.
Напомним, что 6 апреля, во время своего интервью украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.
Сегодня президент также призвал партнеров помочь Украине с ракетами для ПВО.
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