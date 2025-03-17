Дипломатическая изоляция России продолжается, - Сибига

Андрей Сибига заявил, что Россия продолжает оставаться в дипломатической изоляции, несмотря на отдельные контакты на международной арене. По его словам, Москва пытается создать иллюзию возвращения к нормальности, но на самом деле этого не происходит.

"Санкции продолжаются, все санкционные пакеты на сегодня задействованы. Мы говорим об ограничении участия России в ряде международных организаций, в международных важных событиях", - подчеркнул министр.

Он также отметил прогресс в создании специального трибунала для привлечения России к ответственности.

"Эта работа ведется, потому что были приняты определенные макро-решения в начале, потом все перешло на уровень более экспертной, профессиональной работы, и сейчас мы достигли действительно существенного процесса, с перспективой ускоренного дальнейшего движения", - отметил Сибига.

По его словам, международное сообщество продолжает работать над привлечением Кремля к ответственности, и эта тема остается актуальной на международном уровне.