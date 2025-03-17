Дипломатическая изоляция России продолжается, - Сибига

Россия остается в дипломатической изоляции, несмотря на отдельные международные контакты. В то же время продолжается работа над созданием специального трибунала для привлечения ее к ответственности.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.
Андрей Сибига заявил, что Россия продолжает оставаться в дипломатической изоляции, несмотря на отдельные контакты на международной арене. По его словам, Москва пытается создать иллюзию возвращения к нормальности, но на самом деле этого не происходит.
"Санкции продолжаются, все санкционные пакеты на сегодня задействованы. Мы говорим об ограничении участия России в ряде международных организаций, в международных важных событиях", - подчеркнул министр.
Он также отметил прогресс в создании специального трибунала для привлечения России к ответственности.
"Эта работа ведется, потому что были приняты определенные макро-решения в начале, потом все перешло на уровень более экспертной, профессиональной работы, и сейчас мы достигли действительно существенного процесса, с перспективой ускоренного дальнейшего движения", - отметил Сибига.
По его словам, международное сообщество продолжает работать над привлечением Кремля к ответственности, и эта тема остается актуальной на международном уровне.
Напомним, во время обращения к нации в Конгрессе 4 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия подает сигналы к готовности прекратить войну в Украине. Он также подтвердил, что президент Владимир Зеленский готов присоединиться к мирным переговорам о завершении войны.
Также США не исключили выхода из трибунала по привлечению России к ответственности за военные преступления в Украине.
Совет юстиции и внутренних дел Европейского Союза на днях обсудит трибунал для российского диктатора Владимира Путина. В ЕС хотят привлечь главу Кремля к ответственности за военные преступления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.