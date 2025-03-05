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В ЕС планируют рассмотреть трибунал для Путина за преступления войны

Среда 05 марта 2025 08:15
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В ЕС планируют рассмотреть трибунал для Путина за преступления войны Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерий Савицкий

Совет юстиции и внутренних дел Европейского Союза на днях обсудит трибунал для российского диктатора Владимира Путина. В ЕС хотят привлечь главу Кремля к ответственности за военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского Совета.

Одной из тем заседания Евросовета 7 марта станет вопрос о создании трибунала для Путина. В частности, запланировано продолжение обсуждения преодоления безнаказанности за преступления, совершенные во время войны в Украине.

Кроме того, на повестке дня встречи будет стоять предложение по гармонизации законодательства о неплатежеспособности, что имеет целью стимулировать инвестиции на едином рынке ЕС.

Министры юстиции обсудят верховенство права, как основы демократии и дальнейшие шаги для его укрепления в странах-членах.

Еще одним важным вопросом встречи станет обсуждение Хартии ЕС об основных правах. В частности, относительно финансирования фундаментальных прав в рамках годового отчета Европейской Комиссии.

Изменение позиции США в отношении России

Напомним, во время обращения к нации в Конгрессе 4 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия подает сигналы к готовности прекратить войну в Украине. Он также подтвердил, что президент Владимир Зеленский готов присоединиться к мирным переговорам о завершении войны.

Ранее администрация Трампа отказались называть Россию "агрессором" в заявлении "Группы семи" (G7).

Также США не исключили выхода из трибунала по привлечению России к ответственности за военные преступления в Украине.

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