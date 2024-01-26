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"Динамо" проиграло чемпиону Косово первый спарринг зимы

Белек, Пятница 26 января 2024 18:10
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"Динамо" проиграло чемпиону Косово первый спарринг зимы Фото: Владислав Ванат не подобрал ключи к воротам косоваров (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" уступило косовскому "Баллкани" на тренировочном сборе в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Динамо" – "Баллкани" – 0:2

Голы: Данфа, 19, Бериша, 74 (пенальти)

Украинский гранд мог открыть счет в дебюте встречи, но юный Пономаренко с выгодной позиции не попал в пустой угол ворот. Зато первой же своей возможность воспользовался лидер косовской Суперлиги. На 19-й минуте Данфа после перехвата оказался ловчее Попова и Бущана.

До перерыва "Динамо" дважды проявило себя в атакующих действиях. Сначала Бражко отважился на прямой удар со штрафного на дистанции – неточно. Впоследствии Волошин размял голкипера выстрелом в створ после смещения с фланга в центр.

Во второй половине "Баллкани" дважды упустил моменты забить после стандартов. В первом случае Сирота вовремя оттеснил Яшаницу от мяча в пределах штрафной. Во втором же никто из косоваров не смог замкнуть перспективный навес партнера по команде.

Впоследствии "Баллкани" получил право на одиннадцатиметровый за игру рукой Дубинчака. К отметке подошел Бериша и уверенным ударом удвоил преимущество чемпиона Косово. Нещерет спасти "Динамо" от пропущенного мяча не смог.

В финальные 15 минут "бело-синие" пытались отквитать хотя бы один мяч. Дважды в эпицентре событий оказывался Буяльский. Хавбек не смог переиграть голкипера после разрезной передачи Сироты, а затем попал в защитника с выгодной позиции. Выстрел же Андриевского в угол парировал вратарь Люлянович. Больше команды не забивали.

Стартовый состав "Динамо": Бущан – Караваев, Михавко, Попов, Вивчаренко – Бражко, Царенко, Волошин, Рамадани – Пономаренко, Ванат

К слову, ранее собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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